¡Imponente! Así es el físico de Alex Pereira, tras el cambio de categoría en UFC

Tras perder el cinturón con Israel Adesanya en los Peso Mediano, Alex Pereira sube al Peso Semi-Pesado de UFC. El brasileño probará en una nueva categoría, teniendo en cuenta que su físico realmente le juega en contra a la hora de subirse a la báscula. Por esto, su compañero y compatriota, Glover Teixeira, analizó en las últimas horas cómo está actualmente el "Poatán".

"Pensé, 'Me encanta que vayas al peso semipesado', porque no quiero verlo cortar tanto peso. No sabes cuánto cortó ese tipo para llegar a 185. Pesa 230 libras en este momento, y es delgado, probablemente tenga un ocho por ciento de grasa corporal. Que baje a 185 es una locura", reconoció Glover sobre su compatriota. Sin dudas, el físico de Pereira realmente imponente para las dos divisiones.

Por otro lado, Teixeira señaló lo siguiente, en relación al cambio de categoría de su compañero: "Por supuesto, el estilo con Jamahal Hill y Alex es perfecto para Alex. Escucha, Jamahal Hill es un gran peleador y Jan es un gran peleador. No miramos más allá de Jan aquí de esa manera. Los estilos hacen las peleas. Mi estilo era más grappling, y Jan es un delantero tremendo".

"Venció a Israel Adesanya y le estaba yendo muy bien en el stand-up antes de comenzar a buscar derribos. Jan es peligroso, pega fuerte. Pero si todo va según lo planeado y Alex puede superar a Jan, seguro que creo que Jamahal Hill será una pelea increíble para Alex, y sería bueno ver venganza, nada contra Jamahal Hill, él también es un gran tipo, pero sí", sentenció Glover Teixeira.

¿Cómo le irá a Alex Pereira en su nueva categoría?

Días atrás, en diálogo con MiddleEasy, Jamahall Hill expuso sobre Alex Pereira: "Su poder no va a contar tanto como lo fue en la división de peso medio. En la división de peso medio, cada vez que los golpeaba, tenían que abordarlo de verdad. Realmente no podían hacerlo rodar. Hizo que fuera más difícil contrarrestar solo por el tipo de poder que llevaba en el peso medio. No creo que ese sea el mismo caso en 205. Tiene que ser más táctico".