¿Importa la Copa Libertadores? La palabra de Sebastián Battaglia que hace ruido en Boca

El apellido con más títulos en la historia de Boca Juniors es justamente el de Sebastián Battaglia, hoy DT del club. El exjugador sigue sumando estrellas a su vitrina, pero esta vez desde el banco de suplentes. En las últimas horas, dialogando con ESPN, respondió varias consultas e hizo ruido con una frase en particular: la obsesión de la institución de La Ribera con ganar la séptima Copa Libertadores.

”Lo que pasa es que en Boca sumé 19 títulos, pero 17 fueron como jugador, y repetir eso como entrenador es difícil, pero por lo pronto ya llevo dos en seis meses. Con muchos jugadores juveniles que tienen un gran futuro y que le van a ser muy útiles al equipo. Y aunque el libro de pases está abierto, estoy muy conforme con el plantel que tenemos. Por ejemplo sabemos lo que nos podría aportar Arturo Vidal, y a Martín Payero lo conozco de cuando estuve trabajando en Banfield con Julio Falcioni", partió diciendo Battaglia.

A su vez, Sebastián indicó: "Con el chileno todavía no tuvimos la oportunidad de hablar, pero es obvio que va a jerarquizar al fútbol argentino, no solo a Boca. Le puede aportar mucho al plantel. Me dicen que estoy calmado cuando dirijo al equipo, pero lo real es que soy tranquilo aunque a veces la procesión va por dentro, y me ayuda mucho el hecho de conocer tanto como es Boca por dentro”.

La Copa Libertadores, la obsesión de Boca

”Pero en esto nadie tiene garantizado el éxito, ni el entrenador más joven ni el de mayor experiencia. Sí creo en mis convicciones en las cosas que aprendí de Bianchi, Bielsa, Falcioni y Miguel (Russo). Hay que manejarse de la mejor manera con el grupo, ser parte de ellos, no amigos pero sí tener confianza porque los que entran a la cancha son ellos y te tienen que respalda. La receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores”, expuso el DT de Boca.

A su vez, Sebastián Battaglia acotó: ”Pero por ejemplo, como creo en lo que hago, tampoco me costó tomar la decisión de aplicar una sanción a Agustín Almendra. Después, todo lo que se dice hay que dejarlo afuera. Palmeiras y Flamengo como los mejor perfilados para pelear el título en esta Copa Libertadores. Boca hace tiempo que no tiene la oportunidad de ganarla, pero eso tiene que ser un objetivo y no una obsesión, es un error pensar eso. Nuestra camada mal acostumbró a la gente, dejó la vara muy alta".

"Pensar sólo en ganar la Copa es un error, pero nosotros debemos competir, llegar nuevamente a una final e intentar ganarla. Hay rivales muy duros, de trayectoria, pero también es cierto que a nadie le gusta cruzarse con nosotros. Ojalá pueda seguir siendo técnico de Boca por mucho tiempo, pero pienso en el día a día, en este torneo y creo en los proyectos a largo plazo”, sentenció el entrenador de Boca Juniors.