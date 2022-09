¡Impresionante! Los millones que embolsó Canelo Álvarez tras derrotar a Golovkin

El sábado que pasó, Canelo Álvarez volvió a quedarse con una victoria histórica en su haber y sigue creciendo. Sin ser espectacular, el boxeador mexicano derrotó a Gennady Golovkin y cerró la trilogía a su favor. De esa manera, el púgil no sólo quedó en boca de todos por volver a salir con el puño en alto, sino por la cantidad de millones de dólares que sumó a su cuenta bancaria.

Con esta nueva victoria, Canelo conservó sus cinturones de campeón indiscutible del Peso Supermediano (168 libras - 76,2kg). De esa forma, dio vuelta la página después de lo que fue la derrota en mayo ante el ruso Dmitry Bivol. En esta oportunidad, el mexicano se llevó una suma aproximada de 93.4 millones de dólares. Por su parte, Golovkin embolsó algo así como 60 millones de la misma moneda.

Palabras de Canelo Álvarez

Tras la victoria, Saúl le dijo a la prensa: “Me tomaré un descanso activo. El tiempo que me tenga que tomar para estar bien de mi mano, de mi cuerpo y ya veremos qué viene. Voy a tomarme mi tiempo. El año pasado peleé cuatro veces en 11 meses. Tal vez en mayo, septiembre, no lo sé. Es como si fuera una limpieza de meniscos en la rodilla, también tengo callosidades en la mano y requiero seis semanas de recuperación”.

“Es la idea, pero depende del resultado, quiero que gane el Zurdo Ramírez y si lo hace ya no tendremos la revancha, pero esa es la idea, aunque ahorita lo más importante es hacerme la cirugía. Estas peleas quedan para la historia del boxeo. Gracias Golovkin, gracias, amigo. He pasado momentos muy difíciles de mi vida y hay que seguir adelante, todo se puede", añadió Canelo Álvarez.

Por otra parte, sumó: "Las derrotas son buenas, nos enseñan para aprender muchas cosas, desechar muchas cosas y seguir adelante. Tener humildad y viva México. Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada. No me falten al respeto con eso".