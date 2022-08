¡Impresionante! Santiago Ponzinibbio chocará con una leyenda histórica de UFC

En las últimas horas, confirmaron la próxima pelea de Santiago Ponzinibbio en UFC, siendo furor para muchos. La compañía que es comandada por Dana White reveló contra quién se medirá el argentino en la jaula más importante del mundo. Sin lugar a dudas, hay promesa de guerra para este cruce. Siendo así, el de La Plata volverá al octágono el próximo 10 de diciembre, en el marco de UFC 282.

En lo que será el último evento numerado del 2022, Santiago Ponzinibbio tendrá que medirse contra el histórico Robbie Lawler. En un comienzo, esta fue una enorme noticia para el argentino, el que ahora tendrá que verse de frente contra una verdadera estrella de la compañía. Sin embargo, el "Rasta" acumula dos derrotas al hilo y esta no será nada fácil, por lo que tendrá que salir mejor que nunca para volver a la victoria.

Santiago Ponzinibbio busca venganza

La última batalla de Santiago Ponzinibbio fue contra Michel Pereira, la que debió ganar y terminó siendo caída por la carta de los jueces. Por ese motivo, en aquel entonces, el de La Plata indicó a Clarín: "Sabía que iba a ser una pelea dura. Intenté tirar las manos para noquearlo, pero él realmente es un peleador con aguante. un par de veces lo tambaleé, pero no lo pude bajar. Él también me conectó fuerte, con golpes muy potentes y poder de nocaut, sobre todo en el primer round".

"Fue una pelea muy emocionante, todo el mundo terminó de pie aplaudiendo, la gente de la compañía y todos los que estaban ahí. Todos lo elogiaron y nos dieron el bono de la noche, por ese lado estoy contento. Es la primera vez en mi carrera profesional que tengo dos derrotas consecutivas, ambas fueron decisión dividida y a ambas creo que las gané. La pelea anterior, cuando terminó, el campeón de la división (welter), Kamaru Usman, publicó un tuit diciendo que yo la había ganado porque propuse más", complementó.

A su vez, Santiago sostuvo: "Tiré más manos, había pateado, derribado y había sido más agresivo. La verdad que no se dio el resultado... Y ahora una vez más, con una decisión todavía más clara, creo, que la otra pelea. Me frustra porque en la pelea anterior me habían dicho que si ganaba con Neal, que era el número 10 del mundo, iba a venir un top 5 y, si ganaba la otra, podía llegar una pelea por el título. Iba a quedar con un récord de 10-1 en mis últimas peleas e infelizmente estoy con un 8-3". ¿Cómo le irá a Ponzinibbio contra Robbie Lawler?