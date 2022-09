¡Impresionante! Tyson Fury pide pelear con Anthony Joshua

Tyson Fury, reconocido campeón de Peso Pesado de boxeo, podría volver al ring profesional. El británico había destacado que el cruce contra Anthony Joshua ya no estaba en juego, por lo que pelearía contra Mahmoud Charr. No obstante, hace pocas horas expuso que podría volver todo hacia atrás, lo que lo llevaría a cruzarse contra otro de los mejores pugilistas de la actualidad. Por supuesto, habrá que esperar para ver qué sucede.

“Mi promotor Frank Warren me convenció de dejar que Queensberry siguiera negociando con su equipo esta semana, a pesar de que yo sabía que nunca iban a hacer esta pelea. Así que la fecha límite era el lunes. Permití que Frank continuara haciendo reuniones con su equipo y sus locutores y todo eso. Ahora tenemos BT, DAZN y ESPN, todos en la misma página. Están contentos con todo, están listos para el rock and roll”, dijo Fury, según Sky Sports.

Luego, Tyson agregó: “Todo el mundo está hecho. Si es un hombre, y si tiene algún tipo de dignidad y orgullo, firmará este contrato hoy. Eso es todo. No hay más días, semanas, meses. Tienes el contrato desde hace más de dos semanas y todavía no lo has firmado. Muéstrale al público que eres realmente el gran cobarde que sé que eres, y no lo firmes. De todos modos, no me importa si lo firmas o no, no me importa en absoluto. Eres un hombre derrotado y yo soy un campeón mundial. Te estoy tirando un hueso enorme, pero sé que puedo golpear una cara, así que estoy dispuesto a darte una oportunidad”.

Tyson Fury tienta a Anthony Joshua

Por su parte, Eddie Hearn, el promotor de Joshua, afirmó: “No quiero involucrarme en idas y venidas que van a tener un impacto negativo en esta pelea que se está realizando, pero para ser honesto, estamos bastante desconcertados por la situación. En primer lugar, cuando acordamos los términos de la pelea, nos tomó más de una semana recibir un borrador de contrato. Hace 14 días que no tenemos ese contrato".

“Durante la próxima semana, hemos trabajado incansablemente y tuvimos varias reuniones con Queensberry para obtener el contrato en una forma decente. El lunes pasado, enviamos nuestro borrador final del contrato a Queensberry, solo para ver que Tyson Fury se había retirado públicamente de la pelea y ya no estaba sobre la mesa. Ayer recibimos comentarios de Queensberry sobre nuestro borrador final del acuerdo, que ahora se está revisando", expuso.

Para cerrar, Eddie acotó: "No estoy seguro de por qué Tyson Fury sigue fijando plazos poco realistas al mismo tiempo que ofrece la pelea a otros pesos pesados ​​para la fecha seleccionada. Si se toma en serio la pelea, le sugiero que permita que Matchroom y Queensberry sigan trabajando duro para hacer la pelea, que todos se han esforzado por hacer. No se puede seguir retirándose públicamente de una pelea y luego reiniciar las negociaciones cuando ha habido tantas conversaciones positivas. Veremos qué pasa a partir de aquí”.