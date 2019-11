Impulsa el Gobierno un proyecto de ley de Eficiencia Energética

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno nacional confía en que el Congreso apruebe durante 2020 una ley de Eficiencia Energética, sobre la base de un proyecto largamente debatido con sectores empresarios en los últimos meses y que el bloque de Senadores de Cambiemos presentará antes del 10 de diciembre.



"Si bien hubo iniciativas a lo largo de los últimos años, la realidad es que no hubo un plan nacional, con hitos, programas y planes, pese a que la eficiencia energética es la que más se repaga desde el punto de vista ambiental y económico", dijeron a Télam funcionarios de Hacienda.



El proyecto comenzó a tomar forma a fines de 2018, con miras a sentar las bases de una política de Estado, para instalar medidas que tengan continuidad en el largo plazo, en coincidencia con los compromisos ambientales asumidos por el país.



"La energía es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, si bien en la Argentina no tanto, ya que tenemos otro gran emisor que es la explotación del suelo, pero la participación de la energía es entre 35 al 38% de las emisiones", señalaron los promotores de la iniciativa.



El proyecto se orientará principalmente a los denominados Grandes Usuarios de energía y el transporte, y brindará herramientas para desarrollar el modelo de eficiencia ESCO (sigla de Energy Services Companies).



Se creará un Registro de ESCO y se definirá un marco regulatorio que facilite la realización de los contratos por desempeño, junto a un esquema que permita la implementación de garantías y facilidades financieras.



El proyecto contempla además constituir un fondo fiduciario similar al Fodis (Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, que cuenta con recursos de $ 500 millones) para respaldar los planes empresarios de eficiencia energética.



Para Usuarios de Alto Consumo de Energía (más de un ktep, 1.000 toneladas equivalentes de petróleo anual) "la lógica es que hagan auditorías energéticas del mismo modo que hace auditorías de calidad, compras, etc., por lo menos una vez cada cuatro años; hoy muchas de esas compañías no lo están haciendo, pese a que hubo iniciativas para acompañarlas", dijeron los funcionarios.



En el caso de Usuarios de Muy Alto Consumo de Energía (más de tres ktep anuales), deberán certificar un sistema de gestión de la energía.



Por otro lado, a las distribuidoras de servicios públicos de Gas Natural y Energía Eléctrica se les pedirá realizar o financiar medidas de eficiencia energética en usuarios, sean o no residenciales.



"Para el gas -estimaron en Energía- es más fácil, puesto que las distribuidoras están en la órbita de la Nación, pero con energía eléctrica se requerirá decisiones de parte de las provincias".



En cuanto a las distribuidoras, sus contratos de concesión ya tienen incorporado el tema de la eficiencia y los entes reguladores deben verificar que cumplan con que el servicio se haga del modo más eficiente posible.



Los redactores del proyecto entendieron, por otra parte, que "para las generadoras de electricidad el esquema natural de precios hace que los más eficientes tengan la mayor viabilidad"; de allí que se descarten castigos para los más ineficientes, ya que eso "a la larga terminaría impactando en el precio".