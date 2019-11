Impulsan que la lucha contra el antisemitismo también sea emprendida por los familiares de los nazis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director del Centro Ana Frank de Buenos Aires, Héctor Shalom, aseguró hoy que el "gran desafío" en la lucha "contra al antisemitismo y el negacionismo" es que el peso del trabajo de concientización "no esté (puesto) solo del lado de las víctimas, sino también de los familiares de los perpetradores" que confrontaron su historia familiar.



Shalom hizo esta reflexión en diálogo con Télam a propósito de Jacqueline Gies, nieta de un genocida nazi que denuncia a su abuelo y está en Argentina invitada por el Centro para participar de una serie de actividades entre este sábado y el jueves próximo.



"Para nosotros es un gran desafío pedagógico que el trabajo contra al antisemitismo, el negacionismo y la xenofobia no esté solo del lado de las víctimas, sino también del lado de los familiares de los perpetradores", dijo Shalom en diálogo con Télam.



Y si bien enfatizó que "los hijos no son responsables de los actos de sus padres o abuelos", dar testimonio de esos crímenes en vez de ocultarlos "es un acto de extrema valentía" que tiene "mucho valor ideológico y pedagógico".



"Nosotros esperamos que esto interpele también en nuestro país a los familiares de los genocidas (de la dictadura cívico-militar) a asumir la responsabilidad que tienen porque el silencio, el encubrimiento, tiene algo de complicidad", agregó.



En esta línea, todas las actividades de las que Jacqueline participará durante su visita a Buenos Aires, de la mano del Centro Ana Frank, cruzan la experiencia de la Shoá con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.



Así, el próximo sábado de 9 a 13 se dictará el seminario docente "Familiares de Genocidas frente al negacionismo hoy", que incluirá el testimonio de Gies, pero también el de integrantes del colectivo argentino "Historias Desobedientes".



Por la tarde, a partir de las 17:30, Gies mantendrá un diálogo con jóvenes y el lunes a las 18:30 encabezará la conferencia abierta "Encuentro de testimonios", junto a la sobreviviente de la Shoá y Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Sara Rus, junto a su nieta Paula Scheinkopf.



Estas tres actividades son de participación libre y gratuita en el Centro Ana Frank, y solo requieren inscripción previa.



En tanto, el miércoles a las 18 en el Salón de los Espejos de la de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Gies ofrecerá la conferencia "Nieta de genocida nazi investiga y denuncia a su abuelo". En el mismo lugar podrán verse las muestras "Ana Frank, una historia vigente" e "Historias de desobediencias en medio del horror: elegir la dignidad humana".



La misma actividad, con entrada libre y gratuita, se reeditará el jueves a las 10 en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.