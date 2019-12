Imputaron al ex ministro Sica y al diputado Buryaile por el manejo de un subsidio a desocupados

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones.



El fiscal le requirió a la jueza María Servini que se investiguen las maniobras denunciadas que darían cuenta que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.



"Prácticamente el 50 por ciento de los fiscales de la alianza transitoria Juntos Por el Cambio" de Formosa "fueron beneficiados por el subsidio bajo estudio", sostuvo el abogado formoseño que denunció la maniobra, Williams Caraballo, según reprodujo Di Lello en su requerimiento.



El subsidio, lanzado antes de las elecciones, había sido suspendido por orden de Servini a instancias de Di Lello para evitar su efecto electoralista pero los beneficiarios pudieron cobrarlo una vez ocurrida la última elección.



Las listas de los beneficiarios, que fueron exhibidas en las sedes donde se efectuaron los pagos, fueron examinadas por el denunciante que las comparó con las firmas de las actas de las elecciones para arribar a la conclusión de que pudieron haber sido utilizadas para financiar fiscales.



El fiscal Di Lello también imputó al ex Secretario de Empleo de la Nación Fernando Premoli, al delegado de la Agencia Territorial de Formosa de la Secretaría de Trabajo de Nación en esa provincia, Germán Villalba, y al delegado de Anses en ese distrito, Diego Herrera, entre otros.



Buryaile, ex ministro de Agroindustria, resultó electo diputado nacional en la elección pasada y en la denuncia se lo sindica como un eventual beneficiado de la supuesta manipulación del bono para desempleados.



El requerimiento de Di Lello se produjo en el marco del expediente en el que ya se investiga la utilización del bono lanzado en distintos distritos en los que se denunciaron manejos discrecionales.