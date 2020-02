Imputaron al tío de Guaidó por tráfico ilícito de armas y explosivos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan José Márquez, el tío del líder opositor Juan Guaidó encarcelado por el gobierno de Venezuela, fue imputado de "tráfico ilícito de armas y explosivos", informó hoy su abogado, Joel García, quien calificó el arresto como un "vil y burdo montaje".



García reveló que Márquez fue imputado por el Ministerio Público y advirtió que a su defendido "no le van a poder demostrar nada" porque "no hay ni siquiera un elemento de convicción para estimar que él pudiera ser autor o partícipe" de ese delito.



"Estamos seguros de que Márquez es un instrumento para presionar a Guaidó, solamente para ello", afirmó García en conferencia de prensa en Caracas, según la agencia de noticias EFE.



El abogado dijo que su cliente fue arrestado por funcionarios de aduanas que supuestamente le detectaron en su equipaje explosivos sintéticos, chalecos antibala y un plan, escrito en inglés, para cometer atentados terroristas en Venezuela.



Advirtió que, sin embargo, en el expediente no consta "un dictamen pericial que pueda decir con certeza que estamos en presencia de tal o cual elemento químico" y que en el momento de la detención no hubo "por lo menos dos testigos" que verificaran el proceso.



Márquez fue detenido en la tarde del martes, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, adonde había llegado en un vuelo procedente de Lisboa acompañando a Guaidó, que regresaba a Venezuela tras una gira internacional de más de 20 días.



Luego de 24 horas sin datos sobre su paradero, Márquez llamó ayer a su esposa para informarle que había sido recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).



Anoche fue presentado ante la jueza de instrucción Hilda Villanueva, quien, según denunció la oposición, pretende imponerle un defensor de oficio pese a que Márquez tiene contratado a García para esa tarea.