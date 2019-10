Inauguran un tramo del Ecoparque para que vecinos aprecien animales y plantas nativas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La puesta en valor de La Glorieta, el Templo de Vesta, la fachada de loros, más de 500 plantas nativas y más de 50 árboles de 11 especies distintas, junto con maras, ñandúes y flamencos, podrán ser apreciados por los vecinos al quedar inaugurado hoy un tramo del Ecoparque porteño que va desde la Plaza Italia hasta la Plaza del Libertador. “Con esta apertura estamos proponiendo un nuevo paradigma que es la forma de relacionarse de los seres humanos con los animales y la flora”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. Miguel informó que en el ex zoológico “vamos a poder estar en contacto con esta diversidad” y adelantó que será inaugurado un hospital veterinario. Por su parte, el subsecretario de Ecoparque, Federico Iglesias precisó que “es un lugar muy didáctico donde hay trece postas temáticas ambientales que tienen que ver con los animales autóctonos, la flora y los recursos naturales”. “En cada una de esas postas generalmente hay un educador y un cuidador que le explican a la gente las actividades que se realizan en el parque”, sostuvo Iglesias. Con esta apertura sumarán 7,7 las hectáreas renovadas que incluyen 4.200 metros cuadrados de espacios verdes recuperados y 8.000 de nuevos caminos terminados. Iglesias agregó que “falta restaurar aproximadamente el 50%” y los trabajos se realizan respetando el tiempo de los animales". En este aspecto aseguró que "tienen que gozar de toda su plenitud y no tienen que ser afectados por el proceso de transformación, la conservación de especies autóctonas y del patrimonio histórico cultural de más de 130 años”. Durante el recorrido que une Plaza Italia con Plaza Libertador se pueden ver maras, ñandúes, flamencos, guanacos, carpinchos, tapires, entre otros y se plantaron más de 500 plantas nativas, entre ellas más de 50 árboles de 11 especies distintas. En Ecoparque trabajan 240 personas entre biólogos, veterinarios, cuidadores, ingenieros agrónomos, nutricionistas y personal de servicio. También funciona una huerta orgánica donde concurren chicos que consumen lo que producen y que además sirve para proporcionar alimento para animales. El proyecto logró trasladar a más de 800 animales a fundaciones o instituciones y otros 1.600 fueron rescatados del tráfico ilegal. Al respecto Iglesias informó que restan trasladar “alrededor de 700 animales, entre los cuales hay muchos exóticos y otros que se quedarán porque, por su edad, no están aptos para ser mudados”. El ex zoológico es visitado por 40.000 personas por mes y se puede acceder con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 11 a 18 horas. Durante la visita se ofrecen charlas educativas referidas a la conexión con la naturaleza, el mascotismo y tráfico ilegal, energías renovables y conservación de fauna autóctona. El ex Jardín Zoológico cerró sus puertas en 2016 y el proyecto Ecoparque forma parte del corredor biológico que está compuesto por el Jardín Botánico y los Bosques de Palermo.