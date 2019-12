Inaugurarán en Quequén un laboratorio de granos que demandó una inversión de US$ 4,5 millones

La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (CABC) inaugurará el 19 de diciembre su nuevo laboratorio en el Puerto de Quequén, desde donde se exportó este año más de seis millones de toneladas de granos, tras invertir US$ 4,5 millones.



El nuevo laboratorio, que se inició en 2016 y está emplazado sobre un predio de una hectárea en la localidad de Quequen, requirió una inversión de US$ 3 millones, a los cuales se le suma la compra de equipamiento tecnológico por una cifra de 1,5 millones.



La estación marítima, puerto de referencia del sudeste bonaerense -región productora de trigo de calidad y cebada cervecera- y único puerto agroindustrial de aguas profundas, en los últimos años comenzó a exportar volúmenes significativos de maíz y soja.



El nuevo laboratorio con 2.900 metros cuadrados cubiertos será equipado con tecnología de última generación y se estima que estará plenamente operativo hacia mediados de 2020.



El edificio fue diseñado respetando criterios de sostenibilidad ambiental, entre los cuales se incluyen doble pared para optimizar el consumo energético por medio de la aislación térmica, un sistema propio de aprovechamiento del agua de lluvia para economizar el uso interno, y se encuentra ya preparado para recibir los paneles solares que no solo permitirán el abastecimiento interno sino también poder inyectar energía a la red.



El laboratorio se diseñó con la posibilidad de ampliarlo para procesar un volumen de muestras equivalente a exportaciones anuales por 12 millones de toneladas, anticipándose así al crecimiento de producción esperado en la región en las próximas décadas.