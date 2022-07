Incriminan a una estrella de la Selección de Chile en su club: culpable de trabar la llegada de una joya

El mercado de pases actual ha sido una pesadilla para algunos jugadores de la Selección de Chile, al no concretar la llegada al club que deseaban o al no ser tenidos en cuenta por sus entrenadores en sus clubes actuales. Pero a esos problemas se ha sumado la queja de la hinchada de un club con uno de los referentes de La Roja.

Se trata de Alexis Sánchez, quien ha decidido permanecer en el Inter de Milán a pesar de que el club precisaba de su salida para poder incorporar a una joya que deseaba. Pero ante la negativa del Niño Maravilla, al no acordar una indemnización, se trabó la llegada de Paulo Dybala al club y los fanáticos apuntaron contra Sánchez.

El club italiano deseaba reducir el salario sustanciosos de Alexis, pero el jugador se negó y sin esa reducción el club no logró cerrar la llegada del ex Juventus. Las críticas no tardaron en llegar para el líder de la Selección Chilena: "Cree que sigue siendo un jugador de primera y que puede marcar la diferencia".

Desde el club ya le hicieron notar el enojo y lo dejaron fuera de los amistosos de pretemporada. Con el anhelo de seguir en las competencias más duras para seguir aportando su juego a La Roja, Alexis Sánchez no lo dudó y decidió plantarse.

Alexis Sánchez. Fuente: (Twitter)

El conflicto entre Alexis Sánchez y el Inter

El jugador no acepta la reducción de su salario para mantenerse en el club, pero tampoco acepta la indemnización para finalizar su vínculo y marcharse a un club que le ofrezca lo que el desea. A pesar de que hay clubes que le ofrecen la posibilidad de mantenerse intacto para seguir defendiendo a la Selección de Chile el Niño Maravilla desea quedarse en el Inter.