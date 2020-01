Indagan al adolescente detenido por el triple crimen de Melchor Romero

El adolescente de 17 años que ayer quedó formalmente detenido por el triple crimen de su madre, su padrastro y su sobrina, hallados asesinados a puñaladas en su casa de la localidad platense de Melchor Romero el 1 de enero, será indagado hoy, informaron fuentes judiciales.



Los voceros de la investigación precisaron hoy a Télam que la diligencia se realizará durante esta jornada, ya que hoy vence el plazo procesal, aunque se llevará a cabo una vez que el acusado sea sometido a los peritajes psicológicos y psiquiátricos ordenados.



La indagatoria estará a cargo de la fiscal del Fuero Penal Juvenil de La Plata Carmen Ibarra, quien quedó a cargo de la investigación penal luego de que el primer fiscal, Marcelo Martini, declinara su competencia por ser el principal acusado un menor de edad.



En tanto, las fuentes adelantaron que el viernes se llevará a cabo una audiencia entre el titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 de La Plata, Luis Miguel Gabián (quien subroga a la jueza María José Lezcano), la defensa del adolescente y la fiscal, en la que se decidirá si se le dicta la prisión preventiva, lo cual "dependerá de las pericias".



Ese día, además, el juez definirá si trasladan al adolescente o si permanece alojado en el centro de recepción, donde aún no pudo mantener contacto con ninguno de sus seis hermanos ni con sus tías.



En declaraciones formuladas esta mañana a Télam, Norma, la tía del joven detenido, contó que los hermanos mayores (del acusado) definirán hoy si la defensora oficial Raquel Ponzinibio continúa en el patrocinio del joven o si designan un abogado particular.



"Estamos todos en shock esperando a ver qué declara hoy el nene; ahí sabremos la verdad: qué pasó y por qué pasó", manifestó la mujer, quien agregó que la madre de la niña de 5 años asesinada en el hecho, que es hermana del acusado, "está destrozada" y aún en "shock".



"Ella perdió a su mamá y a su hija. Acababa de recibirse de psicopedagoga y ahora le destruyeron la vida", expresó la tía.



Finalmente, Norma se refirió a los dichos de su hermana Rosalía, quien dijo que su sobrino le había manifestado en una oportunidad sus deseos de atacar a "machetazos" a su padrastro y que también guardaba un arma de esas características debajo de la cama.



"Mi hermana me contó ahora eso, yo no lo sabía porque el 31 de diciembre estaba de viaje en Misiones. La verdad es que él tiene mucho carácter y cuando se enojaba se enojaba, pero nunca dijo que iba a matar a alguien", concluyó.



Los asesinatos de Graciela Holsbak (54); de la pareja de ésta, Raúl Bravo (58) y de su pequeña nieta, Alma (5), fueron descubiertos el día de Año Nuevo en la casa situada en la calle 523, entre 164 y 165, de Melchor Romero, donde el ahora acusado vivía con su madre y su padrastro.