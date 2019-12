Indagan al jugador Alan Ruíz, detenido junto a su padre y hermano por disparar en un camping

El mediocampista de Aldosivi Alan Ruíz, detenido junto a su padre su hermano y un amigo, todos acusados de lesionar a tres policías en medio de una pelea en la que hubo forcejeos y disparos en un camping de la localidad bonaerense se Ensenada, será indagado hoy por la justicia platense, informaron fuentes judiciales.



Ruíz (26), formado en las divisiones juveniles de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó en primera división, está acusado de lesiones leves y atentado y resistencia a la autoridad al igual que su padre, Federico Pablo Ruíz (51); su hermano, Federico Ezequiel Ruíz (30), y su amigo Manuel Squie (26).



Fuentes judiciales dijeron que antes de las indagatorias, la fiscal platense Cecilia Corfield espera un informe de las armas secuestradas en poder de los detenidos con el fin de establecer de qué tipo son y si requerían permiso de tenencia o portación, ya que no descartaba imputarles la tenencia ilegal de arma.



El hecho que se investiga ocurrió ayer en el camping municipal en Ensenada, al que el futbolista y sus acompañantes fueron con intenciones de hacer un asado.



Según revelaron fuentes policiales, el grupo estaba "alterado" y "agresivo" y el conflicto se inició cuando el futbolista se negó a entregar su documento para que le dieran una parrilla, lo cual es condición del lugar.



Los voceros aseguraron que el mediocampista "maltrató a una empleada y le dijo que si quería le entrega dinero y oro pero no el DNI", por lo que "uno de los compañeros le pidió que la tratara bien y ahí comenzaron a tomarse a golpes de puño".



"Uno de los implicados corrió hasta una camioneta y trajo un arma larga, un rifle de aire comprimido, no depusieron su actitud y terminaron lastimando al personal policial" que acudió al lugar, reveló el informante.



Como consecuencia de golpes y disparos de aire comprimido tres policías sufrieron lesiones y debieron ser asistidos.



Posterior a este hecho se inspeccionó el auto del jugador y se encontró otro rifle de características similares y otra arma de fuego, que quedaron a disposición de la justicia.



En tanto, Ruíz y sus acompañantes fueron traslados a la comisaría segunda de Ensenada, donde aguardan su traslado a tribunales para ser indagados.



Esta mañana, en el camping donde sucedieron los hechos, la empleada que tuvo el incidente con el futbolista aseguró que es "la primera vez" que le tocó vivir una situación "tan agresiva" en los 30 años que hace que trabaja allí.



"Este muchacho se negó a darme el documento porque debía ir hasta el fondo, siempre fue con agresividad, ya ingresó con agresividad al predio", explicó Mónica en diálogo con el canal TN.



"Este es un camping familiar, nunca pasó una cosa así. fue agresivo, cada vez fue peor y vinieron sus amigos y después la policía", recordó la empleada.



"Yo tuve miedo, trate de refugiarme y no vi el arma, pero sí escuché a la policía que le decía 'bajá eso'", agregó Mónica.