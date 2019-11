Indagarán por videoconferencia a los primeros 4 ex militares acusados de torturas en Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará por videoconferencia a los primeros cuatro ex militares acusados de haber cometido actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, confirmaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi, quienes prestarán declaración el próximo 5 de diciembre, y de Eduardo Luis Gassino y de Gustavo Adolfo Calderini, quienes lo harán al día siguiente, indicaron las fuentes.



La modalidad adoptada por Borruto busca evitar tanto el dispendio de recursos que implicaría el traslado de los imputados hasta Tierra del Fuego (donde ninguno de ellos reside) como la posibilidad de que se produzcan postergaciones debido a que algunos de los citados argumente que no puede viajar por múltiples motivos.



De esta forma, los ex militares solo deberán acercarse al juzgado federal más cercano a su lugar de residencia, y desde allí se realizará el enlace con Río Grande, detallaron las fuentes.



La magistrada había suspendido las indagatorias a 18 ex miembros de las Fuerzas Armadas, inicialmente previstas para llevarse a cabo entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año, con el fundamento de que no contaba, ni con el "personal suficiente", ni con el "espacio" necesario en su juzgado.



En una nueva resolución sobre el caso, la jueza sostuvo –luego- que a pesar de que "persisten la limitaciones materiales", correspondía "comenzar a reprogramar las audiencias acorde con los recursos que posee el tribunal", puede leerse en la medida judicial a la que accedió este medio.



El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del Centro de Ex combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) -que actúa como parte querellante en la causa- anticipó a Telam que pese a la modalidad de las indagatorias, viajarán de todos modos a Tierra del Fuego para "tener una presencia simbólica y política desde el organismo".



"Si bien nosotros no podríamos estar (durante el acto) aunque fueran presenciales, nos interesa como querellantes participar de todo el proceso y velar porque se haga justicia", aseveró el abogado.



La causa Nº 1777/07, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública", surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra con Gran Bretaña.



Los denunciantes revelaron haber sido víctimas de "estaqueamientos" y "enterramientos", entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa, durante el desarrollo del conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas.