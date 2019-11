Independiente ganó un amistoso mientras se prepara un éxodo de jugadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Independiente venció esta noche a Tristán Suárez por 2-0, en un amistoso al que fue invitado para inaugurar el moderno sistema lumínico del estadio 20 de Octubre, del club del distrito de Ezeiza, mientras surgieron inquietudes en la institución de Avellaneda por el éxodo de jugadores que se avecina.



A consecuencia de los contratos firmados con varios jugadores con un valor dólar de referencia, que genera una erogación elevada para las arcas de la entidad, muchos futbolistas evalúan la chance de alejarse porque existe un tope en pesos argentinos menor a la cotización actual de la moneda estadounidense.



Incluso muchos jugadores reclamaron la actualización de esos contratos. Pero la dirigencia hizo firme la postura de reducir el presupuesto. Por ende, las autoridades del 'Rojo' están dispuestas a negociar la salida de algunos de los valores del primer equipo,



Entre los que cuentan con mayores chances de emigrar se encuentra el arquero uruguayo Martín Campaña, que pasaría al Cruz Azul, de México, que ya inició negociaciones.



El volante Pablo Pérez sería otro dispuesto a dejar la entidad para regresar al club que lo vio nacer, Newell's. Al margen de que el ex Boca tiene contrato firmado con Independiente hasta el 30 de junio de 2021, si la institución rosarina formaliza una oferta convincente la transferencia se puede concretar.



A esto se le debe sumar lo que declaró el extremo izquierdo paraguayo Cecilio Domínguez a la prensa en las últimas horas: "Detrás de cada uno está la familia. Realmente yo no pienso en irme, pero tampoco descarto nada de eso porque justamente está latente el tema de la moneda argentina". Toluca y América, dos entidades mexicanas, estarían dispuestas a concretar la operación por el atacante.



Además será necesario evaluar la oferta concreta en euros que llegaría por los servicios del juvenil atacante Alan Velasco, de 17 años e integrante del seleccionado juvenil argentino de esa categoría. El chico es pretendido por cuatro instituciones de la Serie A italiana: Fiorentina, Udinese, Sampdoria y Sassuolo,



En tanto, el delantero Cristian Chávez y el zaguero Alexander Barboza, de bajo rendimiento ambos, podrían negociar las respectivas rescisiones de sus contratos. Además, el extremo derecho Francisco Pizzini sería cedido a préstamo.



En lo estrictamente futbolístico, el equipo 'rojo' del DT Fernando Berón, formado por mayoría de elementos alternativos, se impuso hoy a Tristán Suárez, con los tantos de Brian Martínez (27m, ST) y Alexander Barboza (33m, ST).



La formación dispuesta por el técnico incluyó a Milton Alvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza y Tomás Ortega; Diego Mercado, Andrés Roa, Carlos Benavídez y Gastón Togni; Sebastián Palacios y Cristian Chávez.



En el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Rehak, Alan Soñora, Alan Velasco, Lucas González, Brian Martínez, Juan Di Lorenzo, Fernando Chávez y Francisco Pizzini.



El técnico Anibal Biggeri dispuso que Tristán Suárez aliste a Rodrigo Lugo; Mariano Betttini, Bruno Duarte, Gabriel Tomasini y Francisco Martínez; Enzo Arreguín, Franco Quiroga, Ezequiel Melillo y Claudio Galeano; Brian Miranda y Fernando Giménez.



Por último, Independiente -por inconvenientes de logística para viajar de regreso a Buenos Aires- no aceptó jugar el amistoso con los titulares que estaba previsto para presentarse este viernes en Formosa, para jugar ante un combinado local.