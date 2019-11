Independiente jugará un partido amistoso con Tristán Suárez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Independiente fue invitado a jugar un partido amistoso con Tristán Suárez, el próximo miércoles a las 20 en el estadio 20 de Octubre, para inaugurar el sistema de iluminación artificial de ese escenario ubicado en el Partido de Ezeiza.



Para tal evento, los socios del "Lechero" y el público en general podrá ingresar con entrada libre y gratuita, invitados por las autoridades del club que juega en la Primera B Metropolitana, con ingreso por la puerta 6 del estadio.



Los "rojos" aceptaron la invitación porque este fin de semana no hay competencia por la Superliga, debido a la doble fecha FIFA, y en el siguiente no jugarán tampoco por la 14ta fecha porque fue postergado su encuentro con River, a raíz de la final de la Copa Libertadores que afrontará el equipo de Nuñez ante Flamengo, de Brasil, el venidero sábado 23.



Así, el encuentro amistoso le servirá al director técnico interino Fernando Berón para mantener en ritmo y poner a punto a sus dirigidos para el encuentro posterior con Aldosivi.



El compromiso con el "Tiburón" corresponderá a la 15ta fecha de la Superliga a jugarse el domingo 1 de diciembre a las 21.45, en Mar del Plata.



Precisamente, hacia la ciudad "Feliz", tras el entrenamiento de esta mañana, partieron cinco jugadores del plantel profesional que no cuentan con mayor participación en la primera división para integrar el equipo de reserva de Independiente que enfrentará al de Aldosivi, mañana a partir de las 10.



Ellos son Carlos Benavidez, Gastón Togni, Renzo Bacchia, Lucas González y Alan Soñora, a los que Berón pretende que recuperen su mejor nivel para tenerlos en cuenta a partir de enero próximo.