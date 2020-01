Independiente negocia con Toluca para repatriar a Federico Mancuello.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La dirigencia de Independiente negocia con Toluca de México para repatriar al mediocampista Federico Andrés Mancuello y busca concretar la operación antes del cierre del libro de pases en la Superliga de Primera División, el viernes venidero.



Mancuello, actualmente en el Toluca, (desde enero del 2019), estaría a un paso de ser nuevo jugador del Rojo, club que lo vio nacer y pretende su retorno.



El jugador tiene el deseo de volver, además es la posición solicitada para reforzar por el flamante director técnico Lucas Pusineri, que es la de volante mixto, ya que busca mayor verticalidad, media distancia y pelota parada.



El volante, quien ya tuvo dos pasos por el club de Avellaneda y que fue pretendido por Boca Juniors y por San Lorenzo en el pasado mercado de pases, expresó que estaba entre sus intenciones volver a Independiente, el club por el cual simpatiza.



"Me hubiese gustado que me llamen porque soy hincha", había manifestado "Mancu" antes del anterior campeonato, y con Ariel Holan como entrenador.



"Le comuniqué a los dirigentes, que la única forma que tenía de regresar era si me veían como una solución deportiva, no sólo por la buena relación. El técnico creyó que tenía jugadores en mi puesto, y uno como jugador lo entiende. Soy hincha y lo último que le haría al club es hacerle daño. Fue una decisión de Holan, totalmente respetable ya se dará la chance de volver", indicó Mancuello, en aquella ocasión.



El volante ofensivo, quien fuera campeón en la Copa Sudamericana del 2010 con el Rojo y fue compañero del actual DT Pusineri, tiene 30 años y jugó 17 partidos en el último semestre en el Toluca; al tiempo que fue titular en 12 encuentros, sin convertir tantos.



En otro orden, el volante Pablo Pérez, quien fue expulsado ayer ante Boca por undécima vez en su carrera tras el patadón al colombiano David Campuzano, podría perderse el clásico frente a Racing Club en el Cilindro, porque le aplicarían dos fechas de suspensión.



Asimismo, en el encuentro ante Boca, el lateral izquierdo uruguayo Gastón Alexis Silva sufrió un esguince en el tobillo derecho y también podría quedar marginado.



Hasta ahora y, antes del cierre del libro de pases, el próximo viernes 31, el Rojo tuvo las bajas de Nicolás Domingo (Olimpia de Paraguay), Nicolás Figal (Inter Miami), Cristian Chávez (Central Córdoba) y Francisco Pizzini (Defensa y Justicia).



Mientras que las altas fueron las de Leandro Fernández (regresa tras haber estado a préstamo en Vélez), Braian Romero (vuelve de Athletico Paranaense de Brasil), y Federico Di Lorenzo (Deportivo Cali de Colombia).