Independiente venció a San Lorenzo en un partido con "ausencias técnicas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Independiente venció esta noche a San Lorenzo por 2 a 1 como local, en el partido que cerró el segmento dominical de la duodécima fecha de la Superliga, que enfrentó en un clásico a dos equipos que contaron con entrenadores interinos.



El Estadio Libertadores de América del club de Avellaneda fue testigo de este enfrentamiento entre dos grandes del fútbol argentino que se quedaron sin técnico en el transcurso de las dos fechas anteriores, ya que en la décima Sebastián Beccacece dejó su puesto en Independiente y en la undécima lo hizo Juan Antonio Pizzi en San Lorenzo.



Por eso ambas directivas, tras quedar truncos en poco tiempo sus respectivos proyectos con entrenadores en los que había depositadas muchas expectativas, decidieron echar mano nuevamente, con en situaciones anteriores, a dos técnicos de las divisiones inferiores como Fernando Berón en el "rojo" y Diego Monarriz en el "Ciclón".



Claro que en el "mientras tanto" las dirigencias no se quedaron de brazos cruzados y van por otros entrenadores que esperan les permitan recuperar parte del terreno perdido, aunque en ambos casos habrá pérdidas irreparables comunes, como por ejemplo el hecho de que ninguno de los dos tendrá posibilidades de jugar la Copa Libertadores del año próximo.



Por eso Independiente, luego de circular varios nombres de entrenadores que poco tiempo atrás estuvieron en el club y ahora se encuentran desocupados, tales los casos de Mauricio Pellegrino y el propio Ariel Holan, formalmente fue por otro técnico de muchos pergaminos pero sin apetencias de dirigir clubes del fútbol argentino, ya que aspira a hacerlo en otra selección (Ecuador), como antes lo hizo en Colombia: José Pekerman.



Mientras que en San Lorenzo la cuestión fue diferente, ya que el principal apuntado fue un preferido del vicepresidente, Marcelo Tinelli, como Néstor Gorosito, aunque éste ahora dirige a Tigre en la Primera Nacional y cuando descendió siguió en el cargo prometiéndoles a muchos de sus dirigidos que él continuaría si ellos también lo hacían.



Si "Pipo" cumple con su palabra no cumplirá con su anhelo personal de volver a dirigir a San Lorenzo, como ya supo hacerlo y donde es muy querido desde su época de jugador. Si no lo hace, los que dejarán de sentir ese "afecto" de barrio que hoy le profesan serán los de Victoria.



Y todos estos elementos se trasladaron hoy a la cancha de Independiente, donde los hinchas exigieron al máximo a los futbolistas locales pero demostrando fidelidad a sus colores pese a este presente doloroso.



Mientras que en la visita, que venía de tres derrotas consecutivas, la inestabilidad pareció unir a sus futbolistas en pos de tratar de dar vuelta una historia que hoy no pudo lograrse, pese a observarse una mejoría respecto de lo que venían haciendo con Pizzi.



Y por eso el "rojo", después de 13 años volvió a ganarle a San Lorenzo en Avellaneda, en una noche de "Romeros", donde el que mejor aroma goleador dejó fue Silvio, el de Independiente, con sus tantos, uno en cada tiempo y el segundo de rito penal, mientras que el ex Racing Club, el paraguayo Óscar, muy denostado por los hinchas de Independiente por esa razón, logró la paridad parcial en el arranque de la etapa final.



Hubo dos Romero por lado, ya que además de los mencionados estuvieron por el local el volante Lucas y por la visita Ángel, hermano gemelo del anterior, y esa "paridad" también se trasladó al juego, donde la superioridad de Independiente en el marcador no se tradujo literalmente en la cancha.



Esa igualdad en la medianía futbolística de ambos si se refleja, en cambio, en la tabla de posiciones, donde Independiente se ubica en la duodécima ubicación con 17 puntos, mientras que San Lorenzo está decimoquinto con 16.







- Síntesis -







Independiente: Martín Campaña; Nicolás Figal, Alan Franco, Gaston Silva y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez y Lucas Romero; Andrés Roa y Martín Benítez; Silvio Romero y Cecilio Domínguez. DT: Fernando Berón.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; André Herrera, Ramón Arias, Fabricio Coloccini, Santiago Vergini y Bruno Pitton; Geronimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero, Adolfo Gaich y Ángel Romero. DT: Diego Monarriz.







Gol en el primer tiempo: 42m. Silvio Romero (I).



Goles en el segundo tiempo: 6m. Óscar Romero (SL) y 16m. Silvio Romero (I), de tiro penal.



Cambios en el segundo tiempo: 17m. Nicolás Blandi por Gaich (SL), 18m. Domingo Blanco por Roa (I), 23m. Nicolás Domingo por Pablo Pérez (I), 28m. Sebastián Palacios por Benítez (I), 34m. Alexander Díaz por Vergini (SL) y 36m. Nahuel Barrios por Óscar Romero (SL).



Amonestados: Roa, Pablo Pérez, Campaña, Domingo y Figal (I). Herrera, Óscar Romero, Vergini y Arias (SL).



Incidencia en el segundo tiempo: 45m. expulsados Coloccini (SL) y Palacios (I).







Árbitro: Patricio Loustau.



Cancha: Independiente.