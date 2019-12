INDH de Chile presentó 588 querellas contra carabineros desde el estallido social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Sergio Micco, confirmó hoy que desde el estallido social de octubre el organismo estuvo presente en 247 jornadas de protesta, visitó 1.163 centros de salud, 56 comisarías y presentó 588 querellas contra carabineros y militares, de las cuales 476 son por casos de tortura.



"Jamás pensé sentarme a entregar estas cifras. Son las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1989", afirmó Micco, quien criticó el uso indiscriminado de perdigones y de gases lacrimógenos contra manifestantes, en conferencia de prensa.



En el informe, el Consejo del INDH llegó a la conclusión de que en Chile, desde el estallido social del pasado 18 de octubre, se han "violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares".



También se detalla en el documento, que la mayor cantidad de heridos y muertos se registraron durante el período de estado de emergencia, entre el 19 y el 27 de octubre.



Sobre el accionar policial, el documento denunció que "la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de esa institución respecto de la autoridad civil".



Por último, la cuarta conclusión del documento se refiere a que el "Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana".



El informe oficial del INDH sobre la violación a los derechos humanos en el país luego del estallido social del pasado 18 de octubre fue presentado esta mañana en un documento de 109 páginas que detallan estadísticas sobre los sucesos ocurridos en todo Chile y la cobertura que le dio el INDH a las manifestaciones.



Este informe del INDH se suma a la serie de documentos presentados por diferentes instituciones internacionales, como el de Amnistía Internacional del pasado 21 de noviembre donde revelaron la "muerte de 5 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales 1.400 presentaron heridas por arma de fuego y 220 con un trauma ocular severo".



Sobre este primer informe luego del estallido social, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó que "lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales".



Este informe coincide en el tono con el que presentó el pasado 26 de noviembre Human Rights Watch (HRW), basado en entrevistas a más de 70 personas en Santiago y en la región costera de Valparaíso.



"Existe evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes. Hay pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no", dice el comunicado que presentó HRW.



En el documento se señala que hubía hasta ese momento más de 15.000 detenciones en el país y también se le sugirió al gobierno chileno para impulsar cambios en el accionar de Carabineros y mejorar su protocolo de acció durante las manifestaciones que se originaron posterior al estallido social del 18 de octubre.



El informe del IBDH está en línea con el que presentó el 13 de diciembre la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU, dirigida por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que reveló "un elevado número de violaciones graves a los DDHH".



Este informe de la ONU fue elaborado con entrevistas a autoridades de gobierno, la sociedad civil y 235 víctimas, entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre en 7 regiones de Chile.



"Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos", señala el informe de ONU.