¡Inesperado! Mohamed Salah dejaría Liverpool para ir a otro gigante de Europa

Como otras tantas figuras del fútbol europeo, Mohamed Salah pasó a ser noticia, teniendo casi definido su futuro. La actual estrella del Liverpool se ha quedado con las tapas de toda la prensa británica, después de lo que fue el adiós de Sane Mané al equipo de Jürgen Klopp. Siendo de esa forma, ahora todos los dedos apuntan al egipcio, quien luego de la UEFA Champions League se habría decidido a salir de Inglaterra.

El mencionado rompió el silenció y dejó muchas dudas sobre lo que ocurrirá con su carrera. El crack de 29 años aún no renueva su contrato más allá del 2023, por lo que esto enloquece a todos en el Liverpool, teniendo en cuenta que podría irse libre. Los 30 millones por temporada que Mohamed Salah tiene en mente no convencen a los directivos del cuadro de la Premier League, pero sí a otros gigantes del Viejo Continente.

Claro está que en Liverpool no quieren asumir un contrato tan alto con un jugador que no tendría más de dos o tres renovaciones contractuales antes de retirarse. Hasta ahora, el posible arribo del egipcio a FC Barcelona es lo que más ruido hace, aunque nada más en Inglaterra. Si bien desde Catalunya no han dado palabras al respecto, el futuro del extraordinario atacante podría estar en las filas del elenco de Xavi.

¿Qué pasará con Mohamed Salah?

“No puedo expresar con palabras lo mucho que queríamos traer ese trofeo de vuelta a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los fanáticos por su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana”, fue lo que expresó el propio Mohamed Salah hace pocas horas en su cuenta personal de Twitter, haciendo dudar a muchos.

Claro, es que esas palabras generaron una gran incertidumbre en medios como The Athletic, desde donde analizaron la declaración del egipcio como el guiño definitivo para una próxima salida. De concretarse su traspaso al Barcelona, o a cualquier otro conjunto, el Liverpool perderá dos piezas más que claves para todo lo obtenido en el último tiempo: Mané y Salah. ¿Quiénes podrían reemplazar semejante talento?