¡Infernal! Hora, TV y cartelera de Tyson Fury vs. Francis Ngannou

En un espectáculo deportivo inédito, el mundo del boxeo y las Artes Marciales Mixtas se unirán este sábado 28 de octubre en una pelea épica. El carismático campeón mundial de Peso Pesado del CMB, Tyson Fury, se enfrentará a Francis Ngannou, quien brilló en la UFC como excampeón de la misma categoría. Este emocionante combate tendrá lugar en Riad, la capital de Arabia Saudita.

El enfrentamiento entre el británico y el camerunés está programado para el sábado 28 de octubre y constará de 10 emocionantes asaltos. La particularidad de esta contienda es que marcará el debut de Ngannou en el mundo del boxeo, un deporte en el que originalmente planeó iniciar su carrera profesional hace una década antes de embarcarse en las Artes Marciales Mixtas en Francia. Es importante destacar que esta pelea será oficial, aunque no estará en juego el título mundial de Tyson Fury.

Publicidad

Fury, quien a sus 34 años mantiene un impecable récord de 33 victorias, 1 empate y ningún revés en su carrera, sigue siendo una figura impresionante en el boxeo profesional. Después de notables victorias por nocaut sobre Deontay Wilder en 2020 y 2021, se han planteado preguntas sobre la elección de sus oponentes, como Dereck Chisora y Dillian Whyte. Ahora, chocará contra quien podría ser el peleador más fuerte del mundo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, Francis Ngannou se convirtió en una sensación en la UFC, acumulando un récord de 12 victorias y 2 derrotas en la compañía. Su última pelea en las MMA fue una victoria por decisión unánime sobre Cyril Gane en enero de 2022, donde defendió el título de Peso Pesado que había conquistado en marzo de 2021. El africano optó por no renovar su contrato con la compañía a principios de 2023, después de solicitar una serie de beneficios para los peleadores, lo que llevó a dejar vacante su cinturón.

Posteriormente, en mayo de 2023, firmó un contrato con Professional Fighters League (PFL), lo que le permite explorar también el mundo del boxeo, aunque su debut en esta empresa de MMA todavía está pendiente. Este evento deportivo ha despertado una gran expectación entre los fanáticos de ambos deportes de contacto y promete ser un hito en la historia de las peleas cruzadas entre disciplinas deportivas.

Cartelera del evento

Tyson Fury vs. Francis Ngannou, Peso Pesado.

Fabio Wardley vs. David Adeleye, por el título británico de Peso Pesado.

Joseph Parker vs. Simon Kean, Peso Pesado.

Martin Bakole vs. Carlos Takam, Peso Pesado.

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright, Peso Pesado.

Publicidad

Horarios

Cabe resaltar que la velada iniciará a las 12:00 de CDMX, 14:00 del Este de Estados Unidos, 15:00 de Argentina y 20:00 de España. Mientras tanto, la pelea entre Fury y Ngannou se espera para las 15:15 de CDMX, 17:15 del Este de Estados Unidos, 18:15 de Argentina y 23:15 de España.

Transmisión

Por otra parte, para quienes quieran ver el show desde Estados Unidos, la pelea de Tyson Fury vs. Francis Ngannou será emitida por ESPN+ en PPV, con un costo extra de 79.99 dólares. En Argentina, México y el resto de Latinoamérica, el combate será llevado a los fanáticos mediante ESPN o STAR+.