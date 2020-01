Informe del BBVA prevé un aumento del 1,4% en el PBI latinoamericano para este año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La economía latinoamericana avanzará 1,4% este año, con lo que se recuperará del escaso 0,6% que creció en 2019 aunque seguirá por debajo de su potencial, según las previsiones del informe Situación Latam de BBVA Research del primer trimestre difundidas hoy.



"Las bases del mayor crecimiento serán la recuperación económica global y la reducción de la incertidumbre en los países latinoamericanos, es decir, la reversión de los elementos que lastraron los PBI regionales el año pasado", indicó BBVA según reportó la agencia EFE.



Según el informe, para el crecimiento "también contribuirán los mayores precios de las materias primas, que ocupan un lugar destacado en las exportaciones de la región, y una política monetaria que se prevé expansiva dado que la inflación continuará baja, salvo en Argentina".



Al respecto, el economista jefe para América Latina de BBVA Research, Juan Ruiz, explicó que el crecimiento es bajo si se compara con el que tuvo América Latina en los años del boom de las materias primas y con el de los países desarrollados.



Esta expansión "no te permite ir reduciendo la brecha de renta per cápita con las economías desarrolladas, que sería la aspiración que tendríamos para América Latina", indicó.



La mejora continuará en 2021, año para el que BBVA Research prevé un aumento del PBI regional de 2,1%, "si continúa la buena marcha de la demanda interna y la inversión privada, ya que las políticas presupuestarias públicas seguirán concentradas en reducir los déficit que presentan todos los grandes países".



No obstante, advirtió que la recuperación puede verse comprometida si se reactiva el proteccionismo de EEUU con China u otros socios comerciales y se retoman las batallas arancelarias.