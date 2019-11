Ingresó en Competencia "El cuidado de los otros", un filme sin certezas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un pequeño inconveniente le impidió a la actriz Sofía Gala llegar esta mañana al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para acompañar la función para la prensa de "El cuidado de los otros", película de Mariano González que protagoniza en notable actuación y que hoy entró en la Competencia Internacional del certamen.



El inconveniente de la actriz -la suspensión del vuelo desde Aeroparque por medidas gremiales- es muy menor respecto del que debe enfrentar el personaje (Luisa) que interpreta en la película de González, la primera de las tres argentinas que compiten por el Astor de Oro que se entrega el domingo próximo.



En el filme, inspirado en muchas de las premisas establecidas por los hermanos Dardenne (conflictos con fuerte presencia del ámbito laboral, tipo de seguimiento y acercamiento de la cámara a los personajes, universo social), Luisa desarrolla varios trabajos, uno de ellos como cuidadora de un niño en el marco del cual un accidente fortuito que ocurre con su novio pone en serio riesgo la salud de la criatura y genera una serie de conflictos que, intencionalmente, el filme prefiere no cerrar.



"Hay algo de los Dardenne de sus primeras películas que me impactó cuando los descubrí y que posiblemente se filtren aunque no me encuentro tan cercano respecto de sus últimas películas, que se repiten más y donde hay algo muy completo, muy prolijo, casi perfecto y todo funciona muy bien, mientras que yo prefiero un camino que va más a lo incompleto", comentó González a Télam en Mar del Plata, en una charla posterior a la premiere del filme que el próximo 28 de noviembre se estrena en salas comerciales.



"A mí me gusta que la película la complete el espectador, yo no puedo ni quiero completarla, mi trabajo va más por ahí; después, en cuanto a la cámara y los seguimientos, sí puede haber cierta influencia de los Dardenne", agregó.



Respecto de los personajes del filme, González que también es actor y que asume el coprotagónico del filme acompañando a Sofía Gala, cuenta: "a un personaje no le puedo dar toda su vida, no lo puedo completar, hay algo que queda a ser resuelto por el actor o la actriz en el momento de accionar".



"Los personajes de mis películas pueden ser torpes, buenos o malos pero la característica principal es que no tienen certezas a partir de las cuáles ya saben qué camino van a tomar, más bien todo lo contrario: frente a las circunstancias van viendo qué decisiones toman, esto es quizás lo más definitorio de ellos", añadió.



Esta ausencia de certezas marca de algún modo el cine de González y más allá del aspecto puramente narrativo. El realizador cuenta, por ejemplo, que prefiere no ensayar las escenas con los actores apostando toda la artillería lo que suceda cuando se encienda la cámara y lo mismo pasa a veces con las locaciones en las que se desarrollan las historias.



"Hay muchas locaciones que por diferentes motivos no conozco antes de rodar y que se deciden en el momento y es lo que más me gusta: llegar a un lugar, decir esto es así, sucede acá, vamos a hacer tal cosa", contó.



"Para decirlo de alguna manera -acotó-, el guión es la película pero la película no es la escritura del guión representada. En la película final hay un 50 por ciento del guión, por decirlo de algún modo, un 20 por ciento que reescribo en rodaje y un 30 que se reescribe en el montaje, que es donde se termina de escribir".



Y sobre la importancia de las actuaciones remarcó que "más que un plano, que una composición pictórica, lo que más me interesa es trabajar en el vivo de las actuaciones, voy a la naturaleza del personaje y en la actuación está el personaje".



"Hablo con las actrices y los actores y les cuento por dónde tenemos que ir no por dónde hay que ir, no hay método sino que trabajo mucho con la verdad y la voz que cada actor trae consigo", agregó.



"La película habla de muchas cosas sin necesidad de bajar línea sobre algo: habla sobre el cuidado, sobre los vínculos, sobre la dificultad de actuar ante una situación grave, habla sobre el hermetismo en que se funden los padres que luego pueden vulnerar una relación afectiva del hijo, las cosas que ordenan o desordenan la vida", aseguró.



En automóvil y por tierra, Sofía Gala llegaba a Mar del Plata para presentar la película en la función nocturna, luego de lo cual emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde se encuentra en pleno rodaje de un nuevo filme.



Esta mañana ingresó también en Competencia Internacional el filme "Estuve en casa, pero...", de Angela Schanelec, que por este trabajo ganó el Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín en febrero y que construye un filme austero, seco, de a momentos inexpresivo, sobre la relación de una madre con sus dos hijos y de cómo transcurren la vida de los tres y de cada uno de ellos.



Pocas pistas, algunas acotaciones al pie, el discurrir solo sobre dos cuestiones en momentos puntuales: la posibilidad o no de juzgar a la gente, la veracidad del cuerpo de actores y no actores en el acceso a la verdad, se entrelazan en una película que prefiere hablar poco y sumergir en cambio al espectador en un mundo de silencios pero muy vivo.



"El cuidado de los otros" repetirá hoy a las 22 y mañana a las 17 y "Estuve en casa, pero..." se verá hoy a las 19 y mañana a las 14.