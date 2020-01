Inhumaron los restos del joven de 19 años asesinado a golpes frente a un boliche de Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Decenas de familiares, amigos y compañeros del colegio y de la facultad de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el sábado último frente a un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, participaron esta mañana de la inhumación de sus restos en el cementerio de la Chacarita.



En medio de un clima de profundo dolor, los padres de Báez Sosa estuvieron acompañados desde la mañana por la novia de Fernando y decenas de familiares y amigos que concurrieron a la sala Escalada, en la avenida La Plata al 900, en el barrio de Caballito, donde se desarrollaba desde ayer el velatorio.



Graciela, la madre de la víctima, pidió esta mañana que "se haga justicia" por su hijo, porque "él no se merecía esto, ni ninguna persona" y dijo que el último mensaje de texto que recibió por parte de su hijo decía "Mamá, te quiero".



En tanto, una prima del joven, Nancy, explicó que la situación "es bastante dura" porque "él era un chico demasiado bueno y tranquilo para que pase lo que pasó", y que "la forma en que se dio es demasiado brutal y triste".



Además, dijo no poder "entender que se haya dado de esa forma", ya que "no había un motivo real para le peguen de esa manera".



"Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre diez u once personas con un chico solo", agregó.



"Ya no lo vamos a tener nunca más y es demasiado triste por sus padres, que se quedan solos, pedimos justicia y que todos los padres reconsideremos cómo estamos criando a nuestros hijos, nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más", concluyó Nancy.



Cerca de las 9 de la mañana, el cortejo fúnebre partió de la sala velatoria hacia el Colegio Marianista, ubicado en la Avenida Rivadavia y Víctor Martínez, en Caballito, donde Fernando cursó sus estudios secundarios.



Allí, se realizó una misa religiosa en la que estuvieron presentes decenas de amigos y compañeros de colegio de la víctima, docentes y autoridades del colegio, y durante la cual Nora, la hermana de Graciela, sufrió una descompensación.



El hijo de la mujer, Luis Palacios -quien también es primo de Fernando-, dijo tras la ceremonia que su mamá ya se encontraba bien y que estaba "tratando de descansar un poco", porque "no es nada fácil y seguramente le costó ver a su hermana destrozada".



Además, Luis, que viajó a la Argentina junto a su familia desde Paraguay, recordó que el sábado último, cuando se enteró de la noticia, "todo se vino abajo".



El joven recordó a su primo como "una excelente persona, muy buena y muy alegre", además de "solidaria y con un corazón tremendo", y que "soñaba con ser abogado y ayudar a las personas que más lo necesitan".



"Mi tío (por el padre de Fernando) hace tiempo está con planes de ir a vivir a Paraguay, allá tiene su casa, no le falta nada para mudarse, y la única razón que lo atajaba era su hijo, él se mantenía en Buenos Aires porque su hijo estaba acá, prácticamente vivían para él y ahora ya no está", añadió Luis.



Luego, pasadas las 10.30, el cortejo siguió camino hacia el cementerio de Chacarita acompañado por un micro escolar en el que se hallaban los amigos del joven.



Tras el entierro, Silvino, el padre de Fernando, pidió rodeado de familiares "que se haga justicia" por su hijo: "Le arrebataron la vida, él era un chico excepcional, no tenía problemas con nadie".



"Era nuestro sol, se portaba de maravillas, era todo para nosotros y no se merecía esto", agregó en declaraciones a la prensa, notablemente emocionado.



Su esposa, Graciela, contó que el joven "era un chico decente" y que "todos lo querían", que "le gustaba mucho salir con sus amigos" y que "era colaborador en el colegio".



"Iba a campamentos y a colegios precarios a ayudar a los chicos, siempre lo llevaban porque era el más fuerte", dijo mientras se quebró en llanto.



Además, recordó que poco tiempo atrás Fernando se había inscripto en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tras finalizar el Ciclo Básico Común (CBC), que "fue todo un éxito".



En relación al grupo de rugbiers que fue detenido luego del hecho, la mujer los calificó como "unos animales que lo mataron a golpes" y dijo que espera "que la Justicia se encargue de ellos".