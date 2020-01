Inscribieron el primer partido feminista en la historia reciente de Chile

El Partido Alternativa Feminista (PAF), integrado por mujeres de diversas edades y experiencias profesionales, fue inscripto hoy en el Servicio Electoral (Servel) de Chile, informó la prensa internacional.



El Servel resolverá en pocos días si la presentación cumple los requisitos legales, en cuyo caso el PAF quedará oficializado como partido.



Una vez cumplido el registro, el PAF deberá reunir firmas de ciudadanos para constituirse en una organización de alcance nacional y convertirse en el primer partido feminista de la historia reciente de Chile.



La presentación fue acompañada por un centenar de mujeres que se manifestó con cacerolas y pancartas frente a la sede del organismo, en Santiago.



“Las feministas chilenas no estábamos interesadas en formar partidos políticos porque significaba ingresar en el sistema patriarcal, pero nosotras hemos cambiado de opinión y hemos decidido luchar desde adentro”, afirmó la presidenta del PAF, Rosa Moreno.



“Las mujeres sí podemos y es el momento de influir en la construcción de un mejor país, más justo e igualitario”, agregó Moreno, politóloga de 65 años y ex directiva de Greenpeace, según la agencia de noticias EFE.



En su declaración de principios, el PAF se propone contribuir a la construcción de “una sociedad diversa, justa, equitativa, solidaria, libre de violencias patriarcales y neoliberales”, así como asegurar “la libertad para decidir” sobre el propio cuerpo “como primer territorio”.



También postula la remuneración del trabajo doméstico y el reparto equitativo de las tareas de crianza, así como el respeto por el ambiente y una educación “gratuita, de calidad y no sexista”.



Moreno dijo que si el PAF es oficializado, hará campaña para el plebiscito del 26 de abril próximo, a favor de cambiar la actual Constitución y presentará candidatos para la elección de constituyentes.



Durante la primera mitad del siglo XIX existieron en Chile varios partidos integrados por mujeres, dedicados principalmente a luchar por la legalización del voto femenino, pero hasta ahora no existe una agrupación cuya prioridad sea la igualdad de género, subrayó Moreno.