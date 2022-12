¡Insólito! Croacia asegura que Argentina "prepara algo podrido"

En las últimas horas, se viralizó una noticia en Croacia sobre Argentina, la que sorprendió al mundo entero. Se trata de un artículo que acusa a la "Albiceleste", firmado por Dražen Antolić. El mismo fue publicado este domingo en el Sportske Novosti, medio deportivo croata muy popular y el más leído del mencionado país. Allí, exponen el aparente "plan sucio" de los de Lionel Scaloni para el duelo de este martes, correspondiente a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

"Escribir que los argentinos saben usar la suciedad en el juego no sería un bombazo, ya que esto lo han presenciado muchos que los han enfrentado durante décadas en campeonatos mundiales, pero en la víspera de las semifinales, llegan noticias escandalosas sobre su preparación para Croacia y los métodos que pretenden utilizar. Un jugador argentino, según nos contaron, admitió ante sus compañeros de su club europeo que se les encomendó la tarea de provocar y dar instrucciones sobre cómo sacar de ritmo a los croatas", partió escribiendo.

Duro comunicado sobre Argentina

Luego, redactó: "Ese mismo jugador, que es titular permanente de Argentina, en una videoconferencia con compañeros del club, además de las bromas y comentarios vistos hasta ahora en los estadios de Qatar, expresó su creencia de que volverá locos a los croatas. que los romperán y los derrotarán en 60 minutos. El “vestuario” de ese club ha estado zumbando al respecto desde entonces... No podemos decir qué pretenden hacer exactamente, pero sabemos cómo se comporta cualquiera cuando quiere molestar a su rival e influir en él para que empiece a cometer errores, a discutir, a sacar cartas".

"Esta es una táctica que ya se vio con Argentina en el partido contra Países Bajos, en un encuentro de alta tensión, y luego no se destacaron por su comportamiento. Es más. No tienen miedo de hacer lo que creen que les ayudará a tener éxito. Los argentinos piensan que nuestra gente, especialmente algunos de ellos, tienen los nervios débiles, que no podrán mantener la cabeza cuando los pisotean, maldicen, tiran como ‘me acosté con tu mujer’, pellizcan y cosas por el estilo", expuso el firmante del artículo.

Además, Dražen Antolić dijo: "Según las expectativas de ese jugador en una hora como máximo... Tardarán en que alguien sea expulsado o marque al menos dos goles. Los tres jugadores argentinos supuestamente recibieron instrucciones especiales sobre cómo provocar a los tres jugadores croatas a quienes consideran los eslabones más débiles en este asunto. La información que recibimos, que, como nos dijeron, también recibió Zlatko Dalić, muestra claramente qué jugador es, que abrió su alma a los compañeros del club que están entrenando y esperando que continúe la temporada, pero no es necesario para revelar la identidad".

Conclusión del artículo

"Sin embargo, los argentinos olvidan que los croatas están involucrados en todas partes y que lo descubren todo rápidamente. Aunque, aunque no hubiéramos escuchado lo que se nos informó, hubiéramos sabido que debíamos tener cuidado con Argentina en este asunto. Nada sorprende, aunque es vergonzoso si alguien quiere llegar a la final del Mundial. No es fácil resistirse a eso y mantener la cabeza fría, pero los jugadores tienen que mantener la concentración, entender todo lo que pasa como parte de la lucha, aunque sea una derrota, mantener la paz, tragarse todo y ganarle a Argentina con un juego", resaltó.

Para cerrar, el firmante del viral artículo aprovechó para comentar lo siguiente: "Lo peor sería que sucumbieran y cayeran como aficionados. No pueden permitir eso. Por supuesto, también nos interesa cómo se nombrará al juez en este sentido. Está claro que Argentina tiene un gran Messi, que tiene buenos jugadores, que es un rival de calidad y de fútbol difícil. Si Croacia logra lidiar con todo lo demás, la parte de juego será más fácil. Hay mucho en juego, la final de la Copa del Mundo...".

Artículo de Croacia sobre Argentina.