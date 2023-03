¡Insólito! El pedido de Conor McGregor para ser entrenador en The Ultimate Fighter 31

Pocas horas atrás, Dana White reveló un dato muy interesante sobre Conor McGregor, el que se volvió viral. El Presidente de UFC reveló lo que el irlandés solicitó para aceptar ser entrenador del The Ultimate Fighter 31. Como podía suceder, las declaraciones del "Jefe" fueron furor rápidamente. En diálogo con The Pat McAfee Show, el mandatario no se guardó nada e hizo mucho ruido.

Al comienzo, White dijo: "Lo gracioso es que públicamente siempre parece que se trata del dinero, y lo loco es que se trata más de la mierda. Toda la pequeña mierda alrededor. Ustedes quieren más dinero, los muchachos que están filmando esto ahora quieren más dinero, mi chico de las redes sociales sentado aquí, todos quieren más dinero. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando llegas al nivel de Conor y Jon Jones y estos tipos, es la mierda pequeña".

"Es toda la pequeña mierda que hay alrededor. Jon Jones, el sábado por la noche en UFC 285 fue la primera vez que trabajó en tres años. Así que sí, el dinero es un problema, pero él tiene algo de dinero. Es toda la otra mierda que va con eso. Es una mierd4 tan pequeña. El problema es que si nos llamas liga, si tienes una liga como la que tenemos, una vez que empiezas a dar a una, tienes que dar a 850. '¿Por qué él puede hacer esto y yo no puedo? ¿hacer esto?' Y hago eso a veces", expuso Dana.

A su vez, el Presidente de UFC indicó: "Eso sucedió recientemente donde Conor McGregor iba a entrenar esta temporada de The Ultimate Fighter y dijo: 'Sí, lo haré, pero traeré a dos muchachos que quiero que lleguen al programa'. Luego, por supuesto, los malditos medios dicen, 'Oh, eso no es justo, ¿y qué pasó con esos tipos?' Cierra la boca. Así que nos ocuparemos de los muchachos que no están en él y esto es lo que quiere Conor, se lo daremos".

Elogios a Conor McGregor

"Es un gran compañero. Conor es un gran socio para trabajar. Conor y yo nunca hemos tenido un problema. Piensas en este niño que pasó de ser nadie sabía quién era a una de las superestrellas más grandes de todos los deportes. Realmente nunca has visto peleas públicas entre él y yo. Muchas veces, cuando obtienes ese nivel de fama y dinero, jode todo, ¿verdad? Eso nunca pasó conmigo y Conor. Siempre hemos sido sólidos. Es un buen hombre de negocios. Es un chico inteligente, sabe lo que hace", contó Dana White.

Para cerrar, el "Jefe" de UFC sostuvo: "Todavía estamos trabajando en eso y resolviéndolo. Todavía hay mucho trabajo por hacer en la pelea de Conor. Van a pelear, cuando, no está garantizado. Cuándo, qué categoría de peso, qué están haciendo estos muchachos. Conor está filmando esta temporada de The Ultimate Fighter con Chandler, pero Conor todavía está regresando de esa fractura en la espinilla. Todavía hay muchas preguntas y si y aún no tenemos respuestas".