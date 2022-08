Varias escuelas e instructores de manejo reclaman espacios para enseñar a manejar. Este servicio, que tiene alta demanda en la provincia, experimenta una situación complicada por la falta de espacios para poder dar clases. Además, la actividad carece de una regulación.

DIARIO HUARPE consultó a tres instructores sanjuaninos sobre la problemática. Emilio Rodríguez, instructor y fundador de la escuela de manejo Rodde, dijo: “Estamos pidiendo que la actividad sea regulada. Que nosotros podamos ir a rendir más allá de la certificación que tenemos como instructores. Que podamos pagar una matrícula para que en un control de tránsito estemos autorizados. O que los seguros puedan cubrir si pasa algo con un aprendiz conduciendo”.

Resaltó también la necesidad de contar con espacios para poder enseñar. “Necesitamos lugares para enseñar de manera segura, usamos ahora en un principio circuitos cerrados o barrios en construcción. Pero no disponemos de eso todo el tiempo, porque a veces están ocupados por otras actividades, no te dejan entrar o hay que pagar entrada, etc. La idea es tener mejores espacios con la seguridad correspondiente”, señaló.

Emilio Rodríguez (Instructor Escuela de Manejo Rodde)

Para el instructor, es cada vez más importante educar a los conductores de manera integral. “Es muy solicitado por los alumnos de la escuela que saquen a los alumnos a conducir en tránsito real. Algunos instructores sólo les enseñan a estacionar y la rampa. Pero cuando salen a la calle no están preparados y eso es un gran riesgo para la sociedad y para cada conductor”.

“El problema es que la actividad no está regulada, ni los instructores ni la escuela de conducción. Nosotros trabajamos con ciertos lineamientos formados por EMICAR, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero hay gente que trabaja sin saber la Ley de Tránsito ni haber realizado ninguna capacitación”, dijo Rodríguez.

“Actualmente, no hay ningún tipo de regulación de la actividad, del aprendizaje o de la enseñanza de los agentes de educación vial. Nosotros si tenemos un proyecto en el que proponemos cuáles serían las soluciones a todos estos problemas que la actividad está sufriendo. Estamos golpeando puertas para que nos escuchen. Por ahora no hemos tenido respuestas concretas y los principales inconvenientes son que no podemos brindar garantía 100% que vamos a estar a salvo nosotros, los alumnos, los vehículos. Porque no tenemos un circuito para hacerlo. Los riesgos de invertir también. Qué pasa si uno se gasta los ahorros y mañana el Gobierno saca alguna reglamentación por la que no podamos trabajar”, cuestionó el dueño de la escuela Rodde.

Para el instructor Félix Sansón “hay que pechar entre todos” en busca de una regulación. “Por el momento no hay un grupo de instructores organizados. Quisimos organizar algo, pero no hay nada”, dijo.

“Hay una falta de espacios total, por ejemplo, para enseñar a estacionar no tenemos donde ir. Donde encontramos un lugar al poco tiempo se llena de tráfico y nos tenemos que ir a buscar otro lugar. El tráfico que hay en San Juan es impresionante”, afirmó por su parte. “El problema más grande es enseñar a estacionar. Salir a andar en la calle, uno se la va rebuscando. Yo ya no voy más, por ejemplo, a la Paula y Circunvalación donde van casi todos. Se llena tanto porque ya van hasta particulares, instructores y ya no podés estar tampoco ahí”, agregó.

Lateral de Circunvalación y Paula, uno de los lugares más elegidos para aprender a manejar y estacionar

Sobre la regulación de la actividad, Sansón sostuvo que las autoridades de Tránsito y Transporte de la Provincia no les brindan ninguna habilitación para realizar la actividad. También señaló que no hay proyectos que apunten a regular esta situación.

“Ni siquiera se puede decir que uno es un instructor habilitado. Yo tengo mi escuela, pero no es algo que esté habilitado ni nada. No hay regulación”, sostuvo.

Vale mencionar que la actividad de las escuelas de manejo y los instructores son el sostén de sus familias. Es por ello que buscan una regulación que les brinde una garantía y un respaldo.

Es por ello que algunas escuelas o instructores buscan crear un proyecto, desde lo particular o lo colectivo, para regular esta actividad.

Andrés Cuevas, otro de los instructores consultados por Diario Huarpe, comentó que en la provincia existe un grupo que busca organizarse para buscar una soluciona a esta problemática. “Son como 11 o 12 integrantes más o menos por ahora. También hay instructores en Caucete que tienen el problema para brindar el servicio allá”, dijo.

“Estuvimos trabajando en un grupo autoconvocado de instructores en presentar uno de los proyectos Porque Rodde ha trabajado particularmente, y terminaron apropiándose del proyecto, ejecutándolo copiado y no consciente. Lo que hace falta es una política, un pensamiento que verdaderamente esté enfocado en la seguridad de las personas y no como una cuestión para ganar votos”, dijo Rodríguez.

Los instructores aclararon que su servicio se diferencia del curso obligatorio de EMICAR que es un requisito básico para obtener la licencia, pero no enseñan a manejar. A su vez, se distanciaron de la Escuela de Manejo Gratuita que funciona en el departamento de Rawson.

“Sólo enseñan a estacionar y no le prestan atención suficiente a cada uno de los alumnos”, coincidieron los instructores consultados por este medio. A su vez, comentaron que hay mucha demora en los turnos.

“Estaría bueno un espacio que podría ser privado, podríamos pagar un canon para que se pueda ir a practicar tranquilos. En su momento estaba la escuela de manejo Kilómetro Cero y hacían las prácticas en el Autódromo El Zonda, pero ya no funciona más ahí”, recordó Cuevas.

Fuentes de la Dirección de Tránsito de la Provincia, confirmaron que “hay una situación irregular desde hace años”, con las escuelas de manejo y los instructores. Ante la consulta de DIARIO HUARPE, indicaron que el tema está en discusión en busca de “ordenar” la actividad en la provincia

En ello trabaja el equipo jurídico del organismo, con autoridades de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además, aseguraron que hay encuentro postergado con el Director Nacional de Licencias de Conducir, que tiene a cargo el asunto de la matriculación de instructores.