Intendente aseguró que la tormenta de hoy "fue la más grande después del 2 de abril de 2013"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de La Plata, Julio Garro, que durante toda la jornada de hoy monitoreó la situación de los barrios anegados por la caída de 235 milímetros de agua, reconoció que la tormenta "fue la más grande después del 2 de abril de 2013", en alusión a la inundación que afectó gran parte del distrito y ocasionó 89 muertes. El jefe comunal convocó al Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) con el objetivo de coordinar el desarrollo de las tareas de asistencia y contención dispuestas para las zonas afectadas por las intensas lluvias, donde los equipos de Protección Civil, Espacios Públicos, Control Ciudadano, Seguridad, Salud y Gobierno despliegan tareas de prevención para reducir riesgos en zonas anegadas. El encuentro se desarrolló en el nuevo edificio del COEM en avenida 532 y 119, desde donde se dispuso un protocolo de trabajo en el territorio y se supervisaron las tareas de asistencia al vecino dispuestas en diversas localidades del Partido. En ese marco, Garro destacó que "en las últimas 24 hs cayeron más de 235 mm de agua, la tormenta más grande desde el trágico 2 de abril de 2013. Tuvimos algunos anegamientos y estamos asistiendo a las familias que tuvieron problemas en sus casas". A su vez, resaltó que "una lluvia así, en el pasado, terminaba con un metro de agua dentro de miles de hogares. Hoy la realidad es otra: no tuvimos que lamentar víctimas, el agua escurrió rápido y el municipio estuvo presente desde el primer minuto". "Dos días antes informamos que se venía una lluvia intensa y decretamos el alerta naranja. Realizamos trabajos de prevención en todo el partido y hasta detectamos la intrusión sospechosa de elementos que tapaban el sistema de drenaje", añadió. Finalmente, enfatizó: "Estos primeros cuatro años trabajamos con una misión muy clara: tener una ciudad preparada para este tipo de eventos climáticos y que nunca más un platense muera por una lluvia". Por otra parte, se informó que continúa el plan de acción articulado que contempla tareas de monitoreo meteorológico, el control permanente de arroyos, así como la limpieza de sumideros y desagües pluviales. Al mismo tiempo, se extendió el Nivel de Atención del Riesgo 'Naranja' ante la probabilidad de lluvias y tormentas dispersas de moderada intensidad para las próximas horas. También se recomendó a los vecinos, en caso de circular por la vía pública, hacerlo con precaución, a poca velocidad y con las luces bajas encendidas. Además, se advierte no tocar cables ni postes de luz, y asegurar previamente objetos que puedan volarse en balcones y ventanas. Finalmente, se recordó que se encuentran activas las líneas de atención al vecino 147, Protección Civil al 103 y SAME al 107. Se solicita a la comunidad utilizarlas solo en caso de urgencias