El jefe comunal de Campana, Sebastián Abella (del PRO), inició en las últimas horas su licencia efectiva por un mes. El intendente consiguió la aprobación del HCD y, de esa manera, se ausentará de la conducción del distrito por 30 días. Pero el volante municipal no quedará huérfano. Su lugar será ocupado por Elisa, su hermana. El alcalde no estará presente durante todo el mes de julio y desde la oposición local aseguraron que podría deberse a dos eventos automovilísticos que se llevarán a cabo en Misiones y en San Juan, donde Abella tendría intención de competir. Algo que no fue confirmado todavía desde su entorno.

Cabe recordar que el jefe comunal fue autorizado en enero pasado a debutar en el Turismo Carretera (TC). Sin embargo, aclaró que por cuestiones de tiempo no podría participar en todas las carreras. Abella participó en TC Pista, donde finalizó 39º en la tabla general con 7 participaciones a lo largo de la temporada, pero logró el ascenso a la máxima categoría por su trayectoria en la competición, donde alcanzó la cifra de 99 carreras.

Lo cierto es que Abella dejó el distrito por un mes y en su lugar asumió su hermana, quien hasta el momento se desempeñaba al frente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura. Sin embargo, el jefe comunal no quiso que la suplencia caiga en manos de cualquiera y activó el plan para dejarla al mando.

Sucede que quien reemplaza al jefe comunal en caso de licencia es el primer concejal electo. Sin embargo, también ocupa un lugar en su gabinete. Por lo que Abella le pidió a su hermana que abandone su puesto para volver al Concejo Deliberante y de esa manera poder ocupar su rol como sustituta.

Estos movimientos se dan justo cuando los concejales del peronismo local denunciaron un presunto financiamiento de las carreras en el TC a través de proveedores de Campana. Los ediles hablan de “una serie de irregularidades” en los pagos a quienes también son sponsors en el auto del jefe comunal.

"No hay información respecto a qué tipo de contraprestación ofrecieron esos proveedores para recibir una orden de pago. Esto nos lleva a pensar en cuán ilícito ha de ser ese pago para que no pueda transparentarse”, aseguró una concejal opositora al respecto.