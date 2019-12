Intendentes oficialistas critican a Cambiemos por no debatir la ley Impositiva bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Intendentes oficialistas de diferentes municipios calificaron hoy de "irresponsable" la actitud de Juntos para el Cambio de negarse a debatir el proyecto de ley Impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof, cuyo tratamiento se vio frustrado ayer en la Legislatura provincial.



La sesión de ayer en la Cámara de Senadores bonaerense, que debía empezar a tratar el proyecto de Ley Impositiva 2020 enviado por el gobernador Kicillof, se levantó al no llegarse a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los porcentajes de aumento de impuestos que contempla la iniciativa, y su debate se postergaría para el próximo 7 de enero, informaron fuentes parlamentarias.



El intendente de Berazategui, el histórico dirigente peronista Juan José Mussi, acusó de "poner palos en la rueda" y de no ser "responsable con el pueblo" a la oposición de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense.



"Es una oposición irresponsable la de Juntos por el Cambio, y hacen todo lo contrario a lo que expresan en sus discursos. Cuando yo fui diputado provincial, la gobernadora era María Eugenia Vidal; y jamás actué de una manera semejante", expresó Mussi a Télam.



Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también a través de twitter,"frente a la crisis histórica que enfrenta nuestra Provincia todos los sectores políticos debemos actuar en consonancia con la realidad y darle a nuestro Gobernador



@Kicillofok quien asumió legitimado por un enorme respaldo popular las herramientas necesarias para enfrentarla".



El intendente de Tigre, Julio Zamora, manifestó que "la negación de Cambiemos a debatir la #LeyImpositiva en la legislatura bonaerense manifiesta su falta de voluntad para lograr acuerdos democráticos".



"Restringe la gobernabilidad del ejecutivo provincial, subestima la voluntad popular y la emergencia bonaerense. #fuerzaaxel", escribió Zamora en Twitter luego de que ayer el gobernador deslizó que la "gobernabilidad prometida por Cambiemos les duró 9 días".



En el mismo sentido se pronunció el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien sostuvo que la norma que impulsa Kicillof "significa una herramienta fundamental para atender las urgencias de una provincia que sufre la tierra arrasada que dejó Vidal. Además, plantea un esquema tributario más justo y progresivo para los bonaerenses", sumó Secco.



"La postura de Cambiemos va contra la gobernabilidad y solo busca entorpecer el funcionamiento del gobierno de el Frente de Todos. La ex gobernadora Vidal tiene que ser responsable con el rol de oposición que tiene", aseguró Secco, haciéndose eco de las palabras de Kicillof quien ayer acusó a la oposición de "irresponsable y de hacer un show mediático y oportunismo político".



Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, escribió: "Después de dejar Buenos Aires al borde del default, ahora Juntos por el Cambio tampoco quiere debatir las medidas para empezar a recuperarnos".



Y añadió que "asistimos a una enorme falta de responsabilidad para con los vecinos y vecinas de la provincia", ante la falta de quórum para el tratamiento de la Ley Impositiva 2020.



El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, manifestó que "la actitud del bloque de #Cambiemos de no dar debate por la #LeyImpositiva es preocupante, durante cuatro años el justicialismo fue una oposición seria que nunca trabó los proyectos del ejecutivo".



Y finalizó con que "la democracia sólo se fortalece con el debate y el diálogo responsable.#FuerzaAxel".



Lucas Ghi, intendente de Morón, aseguró que "el gobernador@Kicillofok



heredó una situación muy crítica, generada por cuatro años de políticas de exclusión y desigualdad. Es muy irresponsable que Cambiemos pretenda prolongar la crisis privando a la Provincia de las herramientas necesarias para superarla".



Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, dijo que la norma "busca mantener los recursos actualizando los niveles según la inflación heredada del gobierno anterior, mediante un esquema más justo y progresivo. Cambiemos demostró que no tiene responsabilidad ni voluntad de diálogo".



Federico Achával, jefe comunal de Pilar, resaltó que "No hay tiempo para las mezquindades. Hoy es la gente la que está por delante de todo. Necesitamos ponerle fin a las heridas de hambre y de pobreza que nos dejaron. Miles de familias bonaerenses la están pasando mal y necesitan salir adelante. Es importante darle las herramientas a @Kicillofok para que pueda poner a la Provincia de pie".



Ariel Sujarchuk, reelecto intendente de Escobar, destacó que "la falta de quórum por parte de juntos por el cambio impide contar con los instrumentos mínimos para que la provincia pueda ocuparse de la emergencia económica que atraviesa y volver a ponerse en marcha".



"Intentamos todos juntos lograr el consenso necesario para establecer políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos. La gobernabilidad que tuvieron hoy la necesitamos para corregir el rumbo de la provincia", añadió.



Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, posteó que es "preocupante la irresponsabilidad de la oposición Parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto de emergencia nacional debemos trabajar unidos para brindarle al gobernador los instrumentos de gobernabilidad necesarios", dijo.



Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz, escribió: "Como vecinos de la provincia de Buenos Aires repudiamos la actitud del bloque de Cambiemos de no dar debate en la legislatura".



"En estas instancias tan delicadas para nuestra sociedad requieren responsabilidad y no especulación política", definió.



Por su parte, Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, analizó que "los mismos que dejaron tierra arrasada y aplicaron tarifas impagables durante los últimos 4 años hoy hablan de impuestazo. Se necesita oposición responsable para que los y las bonaerenses vuelvan a vivir dignamente".