Intentaron asesinar a Cristina Kirchner: Gioja afirmó que "es el resultado de sembrar odio"

El ex gobernador y actual diputado por San Juan, José Luis Gioja, se mostró sorprendido por los sucesos acontecidos esta noche contra la vicepresidente Cristina Fernández y repudió totalmente todo acto de violencia manifestando que los argentinos deben aprender a vivir en democracia.

Defensor, amigo y seguir de Cristina, Gioja resaltó que la persona que le apuntó con un arma a la ex presidente no fue mandado por la oposición, pero sí que “es el resultado de sembrar odio permanentemente. Esto de que nosotros o ellos, de competir quien es más duro, quien le pega más a la gente, quien reprime más”.

A su vez destacó que a los argentinos les puedo o no gustar la forma de gobernar pero no es la forma de responder. “Son hechos que se generan porque van sembrando todo esto. Sembrar violencia y odio no sirve, hay que sembrar amor como lo hace el justicialismo”.

A lo que agregó: “No se puede generar odios permanentemente, no se puede provocar y promover la represión ilegal. Ya pasamos todas esas etapas. Tenemos que aprender a vivir en democracia. Mi libertad termina donde comienza la del otro”.

Con 55 años en la política, José Luis Gioja no recordó un hecho similar. “No se me viene a la memoria algo como esto desde el retorno a la democracia. En la época de los militares si porque hacían lo que querían y no había democracia”.