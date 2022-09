El exministro de la Corte Suprema marchó en la provincia de San Juan alrededor de la plaza 25 de Mayo tras el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Esto tiene un límite y es que somos todos argentinos", afirmó en diálogo con la prensa.

El actual juez de la Corte Interamericana se encuentra en la provincia y aprovechó para participar de la marcha que se desarrolló en el corazón del microcentro sanjuanino este viernes al mediodía en apoyo a la expresidenta. "Falló, pero es un milagro y no quiero ni pensar qué hubiera sucedido si no hubiera fallado. Nos sumergiría a los argentinos en una violencia terrorífica. Esto es un hecho individual, pero también social que no solo afecta a la democracia y también el sentimiento de comunidad argentino", afirmó.

Después explicó que los argentinos se pueden “odiar o cruzar” en lo político, pero esto debe marcar un límite. “El límite es que somos todos argentinos”, agregó. Además, Zaffaroni compartió la expresión de los grupos que marcharon alrededor de la plaza para solicitar por la defensa de la democracia y el respeto a las diferencias políticas.

En esa línea, el expresidente de la Corte Suprema destacó que este tipo de manifestaciones espontáneas contribuyen para que los dirigentes puedan reflexionar. "Cristina ha jugado a una lucha no violenta. Lo que pasa es que la lucha no violenta no es de maricones y hay que pararse porque no garantiza la no violencia del otro", resaltó.

"No creo que haya una conspiración porque si fuera un sicario no hubiera fallado", explicó cuando le consultaron por la experiencia que tiene como funcionario de la Justicia.

Por último, Zaffaroni afirmó que la situación es el resultado de lo que está pasando con la imputación que recae en la vicepresidenta. "Un grupo de jueces, chico y un grupo de fiscales chico está protagonizando algo en el país que es escandaloso para la justicia. Esto es resultado de las graves fallas institucionales que tiene nuestro sistema judicial", cerró.