El intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner generó un debate en torno a la seguridad que custodia a la Vicepresidenta. Para el comisario retirado y especialista, Raúl Morán, hubo graves fallas en la estrategia de inteligencia en el operativo.

“Tendría que haber una inteligencia previa, cámaras, para prever cualquier acontecimiento que pueda pasar”, dijo el comisario retirado en declaraciones a Radio Sarmiento. Aseguró que es inadmisible que le ocurra ese tipo de episodio a una figura que cuenta con la mejor custodia del país.

Publicidad

Explicó que generalmente la Policía tiene gente infiltrada para recolectar información y brindar datos confidenciales sobre las personas que están en la zona.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Falló la inteligencia. Ante cualquier situación que pueda ocurrir, más en este caso que lleva 10 o 12 días con una muchedumbre en la puerta de su casa, se debe profundizar toda la información para proceder en consecuencia”, expresó. De esta manera, declaró que el Ministerio de Seguridad no dio órdenes claras para impedir las falencias.

“Si hay responsabilidades y cada uno debe asumirla en el lugar que le corresponde”, continuó.

Otra impericia que mencionó Morán es que no fueron los efectivos quienes detuvieron al hombre armado, sino los civiles que se encontraban en el lugar. El experto también resaltó que después del hecho todo siguió normal, cuando deberían haber hecho ingresar al auto o a su departamento a la Vicepresidenta para evitar cualquier tipo de contingencia.

Publicidad

Por último, habló sobre el arma que utilizó el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. “Es un arma vieja de calibre 38, se percutó y no estaba la bala en la recámara, es decir, no estaba recargada”, dijo el especialista en seguridad.

“Si es un especialista que iba preparado para disparar, no me explico porque no la cargó antes”, finalizó.