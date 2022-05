Intentó meterse a robar a una casa y padre e hijo lo atraparon

“Les voy a quemar la casa. Cuando salga les voy a volverá robar. Yo ya me he comido a varios y cuando salga no tengo problemas de comerme un par más”, esas fueron las palabras de Franco Ezequiel Saavedra luego de ingresar a una vivienda e intentar robarle a una familia. El ladrón fue aprehendido por el propio dueño el pasado 15 de mayo y este martes recibió su sentencia: casi dos años en el penal de Chimbas.

El hecho por el que fue apresado ocurrió el pasado domingo 15 de mayo en una casa ubicada en Avenida Libertador General San Martín, en la zona de Marquesado. Mientras la víctima del robo se encontraba en una reunión familiar, Saavedra se encontraba por la zona merodeando, aparentemente, en busca de un objetivo que asaltar.

Fue así como, por azar o con premeditación, se encontró con la vivienda vacía. En ese momento, el ladrón estaba acompañado de un cómplice que luego huyó de la escena. Tras saltar una cerca lateral de la vivienda y romper una ventana con un palo de escoba para lograr así ingresar al domicilio, fueron vistos por las cámaras de seguridad con sensores de movimiento que conectaban directamente con el celular del dueño de casa.

Fue así que, mientras se encontraba en dicha reunión familiar, recibió el mensaje vía mensaje de texto que los sensores habían detectado movimiento en las afueras de su vivienda. Por medio de la aplicación pudo ver como los dos delincuentes intentaban forzar puertas y ventanas e inmediatamente partió rumbo a su domicilio mientras llamaba al 911 y su padre.

Al llegar, padre e hijo forcejearon con el ladrón y lograron reducirlo, momento en el que el malviviente les espetó esas amenazas. Sin embargo, fue detenido y alojado en la Comisaría 34º hasta este martes, cuando recibió su condena en Flagrancia: un año y seis meses de prisión efectiva por los delitos de Robo simple en grado de tentativa. Además, fue declarado reincidente y ahora deberá cumplir prisión preventiva antes de ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.