Inter, con Lautaro Martínez, empató y comparte el primer lugar de la liga con Juventus

Inter, con el delantero Lautaro Martínez como titular, empató hoy con Fiorentina por 1 a 1 y así comparte el primer puesto de la liga italiana con Juventus, que lo alcanzó con el triunfo ante Udinese por 3 a 1.



El español Borja Valero (PT 8m) abrió el marcador para Inter, que acumulaba siete éxitos como visitante, y el serbio Dusan Vlahovic (ST 45+2m), con un gran remate de media distancia, selló la igualdad.



Martínez, ex Racing Club, marcó un gol en el primer tiempo que fue anulado por decisión del VAR ante el fuera de juego del belga Romelu Lukaku. El delantero del seleccionado argentino fue reemplazado a falta de siete minutos.



Fiorentina, con el defensor Germán Pezzella como titular, cortó una racha de cinco caídas consecutivas, pero acumula seis sin ganar.



Juventus, con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín como titulares y dos goles del portugués Cristiano Ronaldo, derrotó por 3 a 1, como local, a Udinese, que descontó a través de su compatriota Ignacio Pussetto.



El defensor del título definió el partido en el primer tiempo con los goles de Cristiano Ronaldo (9 y 37m) y Leonardo Bonucci (45m). En la segunda parte, la visita marcó con el tanto del ex Huracán en el cuarto minuto de descuento.



Dybala participó en el primer gol del portugués e Higuaín en el segundo de "CR7" y ambos fueron ovacionados por los hinchas cuando fueron reemplazados en la segunda parte.



En Udinese también fueron titulares el arquero argentino Juan Musso y el volante bonaerense Rodrigo De Paul y en la segunda etapa ingresó Pussetto, quien marcó su primer gol en la temporada y el quinto en la Serie A.



El astro portugués suma nueve goles en el campeonato y lleva cinco gritos en los últimos cinco partidos tanto de Serie A como de Liga de Campeones de Europa.



En el primer partido del día, el defensor argentino Cristian Ansaldi convirtió dos goles en el empate de Torino que ganaba por 3 a 0, como visitante, pero se quedó y Hellas Verona lo empató 3 a 3.



Ansaldi, mundialista con el seleccionado argentino en Rusia 2018, suma cuatro goles en la temporada y los últimos tres fueron consecutivos ya que venía de marcar en el triunfo de la fecha pasada ante Fiorentina (2-1).



El delantero Rodrigo Palacio, de 37 años, marcó en la victoria de Bologna sobre Atalanta (con José Palomino y sin Alejandro Gómez) por 2 a 1, como local. El bahíense fue titular y llegó a los cinco goles en el campeonato que tiene a Bologna en 11ma posición.



El volante Diego Perotti también aporto otro grito argentino en la jornada para la victoria de Roma ante Spal por 3 a 1. El ex Deportivo Morón y Boca Juniors fue titular en el equipo capitalino junto con otro connacional, el defensor Federico Fazio.



Milan, con Mateo Musacchio desde el inicio, empató sin goles con Sassuolo, como local, y cortó la racha de dos triunfos en fila.



La jornada concluirá mañana con Cagliari- Lazio.







-Posiciones-



Inter y Juventus 39 puntos; Lazio 33; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Bologna, Hellas Verona 19; Fiorentina 17; Sassuolo 16; Lecce, Sampdoria, Udinese 15; Brescia 13; Genoa 11; y Spal 9.