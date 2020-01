Inter eliminó a Cagliari de la Copa Italia y pasó a los cuartos de final

Inter de Milán superó hoy a Cagliari por 4 a 1 como local, en uno de los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Italia de fútbol.



Los goles del ganador fueron del belga Romelu Lukaku (1m. PT y 3m. ST), el español Borja Valero (22m. PT) y el italiano Andrea Rannochia (35m. ST), a la vez que Christian Oliva (27m. ST) descontó para el conjunto de Cerdeña.



Inter, que no consigue ser campeón del certamen desde el 2011, con el éxito de hoy se metió entre los ocho mejores al igual que en la edición pasada, cuando quedó afuera en manos del campeón Lazio.



El conjunto en el que está Lautaro Martínez, quien no ingresó y se sentó en el banco de suplentes, no supera los cuartos de final desde la edición 2015-2016. Allí arribó a la semifinal y cayó en manos de Juventus.



En Cagliari, en tanto, actuó el argentino Lucas Castro, mientras que ocupó un sitio entre los sustitutos su compatriota Giovanni Simeone.



Los otros resultados de la jornada fueron Napoli 2-Perugia 0 y Lazio 4-Cremonese 0.



La semana pasada Torino superó a Genoa por 5 a 3 en penales tras igualar 1 a 1.



Mañana juegan Fiorentina-Atalanta; Milán-Spal 2013; Juventus-Udinese.



Jueves: Parma-Roma.