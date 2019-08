Internaron de urgencia a Cacho Fontana tras caerse en la calle

Cacho Fontana se accidentó en Palermo luego de realizar una entrevista para Intrusos. El locutor se cayó en una vereda y se golpeó la cabeza, por lo que debió ser internado de urgencia en el Hospital Durand.

Dicen que le dieron puntos en la cabeza, por lo que quedará en observación hasta este viernes si es que su estado de salud mejora. El locutor de 87 años, que tiene un programa en Radio Nacional, aseguró que vive en la residencia Interplaza, "como un señor gracias a su dueño Salvador".

"El doctor Rago hizo una selección de medicamentos y logró esto que ven. Me parece mentira haberme recuperado de la manera que lo hice. Me siento sano y fuerte. Hace tres años que no tomo una gota de alcohol", contó.