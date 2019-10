Internas y penitenciarias recibieron atención ginecológica en cárceles en el mes del cáncer de mama

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Personal del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón y Fundación AVON concluyeron la realización de la "Semana de la Salud de la Mujer", en la que se realizaron estudios ginecológicos a casi 200 mujeres privadas de libertad alojadas en las Unidades 46 y 47 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y a los agentes de esa fuerza, en el mes de la cocientización del cáncer de mama. "Es la primera vez que el camión sanitario llega a una penitenciaría y es un honor poder hacerlo. La importancia del estudio de mamografía es que se llegue a detectar tempranamente el cáncer de mama, que es un control que las internas no se hacen hace mucho tiempo", indicó la técnica radióloga Paola Gargano, quien junto a Marta Donia, estuvieron a cargo del Mamógrafo Móvil de Fundación AVON/LALCEC. Este lunes, el equipo móvil llegó a la Unidad 46, donde se atendieron a 42 internas y tres agentes penitenciarias, y continuó los días siguientes en la Unidad 47, donde se practicaron 160 mamografías a internas y a diez agentes penitenciarias, además de 60 PAP y 80 test de HIV-VRL. En el marco del Programa de Justicia Restaurativa "Reparar para no Repetir", que se desarrolla en las cárceles bonarenses, la "Semana de la Salud de la Mujer" se encuentra dirigida por la médica María del Carmen Rodríguez Melluso. Una de las internas atendidas, Sara Chegri, se mostró agradecida por la experiencia. "Me parece muy bien porque lo necesitamos. Es la primera vez que me hago una mamografía en mis 68 años y es una nueva experiencia, además de un control que hay que hacer", dijo en un comunicado Chegri. Estuvieron presentes autoridades penitenciarias, del poder Judicial, de Salud Penitenciaria, voluntarios e invitados, junto al ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, quien agradeció la colaboración de la Fundación AVON y del Hospital provincial del partido bonaerense de San Martín. La iniciativa abarcó a pacientes de 40 a 65 años, el grupo de mayor riesgo, y también se atendió a personas de otras edades, por lo que se asistió a una mujer cada 10 minutos, unas 55 por día, que totalizaron más de 200 reclusas entre todas las jornadas. Paralelamente, en los consultorios de sanidad del penal, personal del Hospital provincial Eva Perón de San Martín, acompañados por Sanidad penitenciaria, realizaron análisis de laboratorio, test rápido voluntario HIV y VDRL y pruebas de Papanicolaou (PAP), también llamada citología vaginal, para diagnosticar el cáncer cervicouterino. Además de estas prácticas, los organizadores realizaron talleres de reflexión donde se trató la concientización sobre el derecho a la salud y a una vida sin violencia, temáticas de género, prevención de cáncer y la importancia de la actividad física, entre otras. Además, una organización realizó un spa para las internas en el SUM del penal donde les realizaron manicuría, masajes y peinados.