Intimidad de la Scaloneta: el Papu Gómez es viral por los detalles que filtró

Tras finalizar la Fecha FIFA, el Alejandro "Papu" Gómez detalló cómo se vive todo en la intimidad del plantel argentino. La Selección Argentina es furor desde la llegada de Lionel Scaloni, por lo que cada vez el equipo tiene más fama. Por ese motivo, en una entrevista con Guillermo Coppola para el programa Qatarsis, el jugador del Sevilla habló de Messi y otras cosas interesantes de la "Albiceleste".

Al comienzo de sus dichos, el Papu Gómez indicó: "Me gusta el Lio de la mañana, el recién despierto. Me gusta porque tomamos mates bien tempranito con Rodri De Paul. Después va cayendo la banda, cada uno tiene su horario. Paredes y Di María, 10:30; Otamendi 11, 11:30; Lo Celso, 12. Ya sabemos a quiénes les gusta dormir y a quiénes no. Entonces tenemos ese ratito de intimidad pura con el mate. Es lo más lindo que hay, lo más natural y espontáneo".

"Nico González es uno que está jodiendo mucho todo el tiempo. Rodri (De Paul) es insoportable. Y yo estoy ahí de la mano con él, entonces nos complotamos y los volvemos locos a todos. Si lo llegás a molestar a Otamendi cuando se pone a jugar a la Play, puede llegar a haber piñas", aportó también Alejandro. Luego, añadió: "Me gusta el grupo, son rivales que compiten y que por algo están en el Mundial. En 2014 teníamos a Bosnia, Irán y Nigeria, al final no le ganás fácil a todos".

La ilusión del Papu Gómez

Asimismo, Gómez profundizó: "Por más que sean históricamente menores, te complican y después juega la presión, la cabeza y el nerviosismo. Son buenos rivales, pero si Argentina está bien, le puede ganar a cualquiera. En los Mundiales están más o menos los mismos de siempre, no hay muchas sorpresas. Una por Mundial llega a cuartos o semis, después están los históricos. Alemania, Francia, España, Bélgica, Croacia...".

"Portugal tiene un equipazo. Hay 7 ú 8 selecciones que pueden llegar a ganar el Mundial tranquilamente. Es un mes, se tienen que alinear los planetas, que todo vaya bien, tener un poco de suerte y que te toquen las llaves correctas. Después, al fin y al cabo, te tocan los mejores, así que tenés que ganarles a los mejores para ser campeón del mundo. La gente lo pide y lo espera al Papu Dance. Hablé con la familia para que compraran el álbum y la consiguieran. Son recuerdos que quedan para siempre y acá en Europa todavía no salió el álbum del Mundial", cerró.