Tras conocerse la clausura del segundo local de , las personas intoxicadas por tacos salieron a repudiarlos en las redes sociales. A través de las opiniones de Google Maps, los consumidores le dieron la peor calificación a las sedes de Capital y Rivadavia y contaron sus malas experiencias.

“Comimos tacos de Fusión Gastronómica el lunes 10/10 y estamos intoxicados. ¡Una pesadilla! No recomiendo este lugar y no consumo nunca más su comida. Que siga clausurado!”, expresó una usuaria. Otra consumidora añadió: “Nos intoxicamos comiendo tacos el lunes en la noche mis hijos, esposa y yo. Estuvimos cuatro días con gastroenteritis y mi esposa con suero. Pésima experiencia, pésimo lugar, no lo recomiendo, no se arriesgue a intoxicarse”.

Por su parte, el local decidió dar de baja sus vías de contacto. Su y fan page de Facebook no se encuentra disponibles y la cuenta de Instagram borró todas sus publicaciones y seguidos.

