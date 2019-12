Investigan a militares en EEUU por gestos supremacistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Fuerzas Armadas de Estados Unidos abrieron una investigación sobre gestos supremacistas realizados por cadetes de la Armada durante un tradicional partido de fútbol americano entre miembros de esa fuerza y del Ejército, informó hoy una fuente oficial.



“Estamos estudiándolo; no sé cuál es la intención”, dijo el teniente coronel Chris Ophardt, de la academia militar de West Point, al diario The Wall Street Journal, mientras el Departamento de Defensa no hizo comentarios sobre el asunto.



Ayer, instantes antes de que comenzara el partido y mientras el presentador comentaba antecedentes del enfrentamiento, la televisora ESPN captó a varios cadetes haciendo el símbolo de “poder blanco” utilizado por los supremacistas, según la agencia de noticias Europa Press.



El gesto -que consiste en unir los extremos de los dedos índice y pulgar mientras se mantienen extendidos los otros dedos- fue reproducido a través de redes sociales en numerosas capturas de la transmisión.



Dicho símbolo comenzó a divulgarse en 2017 y al año siguiente, la Guardia Costera expulsó a uno de sus miembros por hacer el gesto en televisión, durante una operación relacionada con el paso de un huracán.



Al partido de ayer entre los militares asistió el presidente Donald Trump, quien lució una gorra con la inscripción “Mantengamos a Estados Unidos grande”, su principal consigna con vista a los comicios presidenciales de 2020, en los que buscará ser reelecto.