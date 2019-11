IOMA avisó que cortará convenio con médicos platenses y podría dejar sin cobertura a afiliados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) envió un preaviso de corte del convenio que mantiene con la Agremiación Médica Platense (AMP), en el que indicó que en 60 días podrían modificarse las condiciones de cobertura médica para los 300 mil afiliados que nuclea la obra social.



Por el preaviso enviado ayer por IOMA ahora rige una cláusula que sostiene por 60 días las condiciones de atención y prestación de consultas y prácticas médicas, pero una vez transcurrido ese plazo pueden modificarse las condiciones de cobertura médica de los afiliados.



"IOMA denunció este convenio con la AMP, y en la AMP consideramos que siempre cumplimos con el convenio", dijeron hoy a Télam fuentes de la Agremiación Médica de La Plata.



La Agremiación consideró esta decisión como una "nueva maniobra coactiva con el objetivo de amedrentar a los médicos", y señaló en su página web que "la denuncia del convenio suscrito" es una maniobra "discriminatoria y extorsiva".



En tanto, fuentes del IOMA manifestaron que "el conflicto alcanza a La Plata y Ensenada" y señalaron que "hay afiliados que pagan una clase de aranceles, pactados, conveniados y otros pagan más caros los bonos y las prácticas, como ocurre en La Plata".



Los médicos aplicaron a principios de septiembre un aumento en los bonos de la consulta B y C, lo que desde la obra social calificaron como "unilateral y arbitrario".



Luego, agregaron el diferencial para consultas con médicos jerarquizados, que al sumar un plus lleva a los bonos categoría B a 350 pesos y los bonos C a 495 pesos para afiliados obligatorios.



Fuentes consultadas de la AMP informaron que esta noche habrá una asamblea en la que se definirán los pasos a seguir tras el anuncio que efectuó el IOMA.



La AMP junto a la Concertación de Entidades Médicas de la provincia de Buenos Aires (Cemibo) y Sociedades Científicas, además de este conflicto, denunciaron hace meses "que se sienten defraudados, traicionados y estafados por el IOMA" tras el incumplimiento de la puesta en marcha de un nuevo nomenclador de prácticas médicas acordado.



Las entidades denuncian la demora en la implementación del nomenclador que incorpora a la cobertura de la IOMA tratamientos médicos que se hacían por excepción.