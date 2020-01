Irán admite haber derribado el avión por un "error humano" e "involuntario"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Guardia Revolucionaria de Irán admitió hoy que el avión ucraniano que se estrelló el miércoles en el sur del país con 176 personas a bordo fue derribado "involuntariamente" y "por un error humano", después de dos días de negar la denuncia que habían hecho varios países occidentales.



El avión fue derribado horas después de que Irán lanzara un ataque contra bases militares iraquíes con presencia estadounidense, en represalia por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimaní, en un ataque selectivo de Estados Unidos en Bagdad.



El jefe de la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, general Amir Ali Hajizadeh, aceptó la "plena responsabilidad" por el derribo y dijo que cuando supo lo que había ocurrido con el avión deseó "estar muerto".



"Todo el sistema defensivo estaba en el más alto nivel de alerta (...) y se anunció mediante el sistema integrado que se habían lanzado unos misiles crucero contra el país. En esos momentos, el sistema se enfrenta, a una distancia de 19 kilómetros, con un objetivo que se distingue como un misil de crucero", explicó en un discurso emitido por la televisión estatal.



El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jameneí, expresó su "profunda solidaridad" a la familia de las víctimas y pidió a las fuerzas que investiguen "posibles fallas y culpas en el doloroso incidente".



Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohani, mantuvo una conversación telefónica con su par ucraniano, Vladimir Zelenski, de la que no trascendieron detalles.



El mandatario ucraniano emitió luego un comunicado en el que expresó que los autores del ataque deben ser llevados a la justicia y que Irán debe compensar a las familias de las víctimas.



Además, pidió unas "disculpas oficiales a través de los canales diplomáticos".



Muchos ciudadanos iraníes que tras la muerte de Soleimaní han expresado un fuerte respaldo por sus líderes, se mostraron desilusionados al enterarse de la responsabilidad de Teherán en el derribo del avión.



Soleimaní, líder de la Fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria y arquitecto de la estrategia militar iraní en toda la región, incluida la campaña para derrotar al Estado Islámico, era muy popular en su país y su funeral atrajo a decenas de miles de personas no solo en Irán sino también en varios países de la región.



El derribo del avión es la última de una serie de acciones que vienen elevando peligrosamente la tensión entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera abandonar el acuerdo nuclear firmados por seis potencias occidentales e Irán.



Rohani atribuyó la responsabilidad, en parte, a la campaña de "amenazas y acoso" de Washington y pidió una "investigación completa" y juicio a los responsables.



En esa misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo que era "un día triste" al que se llegó por el "aventurerismo" de Washington.



"El error humano en el momento de la crisis causada por el aventurerismo estadounidense condujo al desastre. Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestra gente, a las familias de todas las víctimas y a otras naciones afectadas", escribió el Twitter el canciller.



El avión, un Boeing 737 operado por Ukrainian International Airlines, cayó en las afueras de Teherán poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Iman Khomeini.



Estados Unidos y Canadá dijeron ayer que, basados en información de Inteligencia, creían que Irán había derribado el avión con un misil tierra-aire.



El reconocimiento por parte de Irán abre el interrogante sobre por qué las autoridades no ordenaron cerrar el principal aeropuerto internacional del país y su espacio aéreo después del ataque con misiles.



Mientras tanto, un equipo de investigadores ucranianos sigue en Irán para investigar el accidente.



Zelenski acordó hoy con el presidente francés, Emmanuel Macron, que un equipo de expertos franceses analicen la caja negra del avión siniestrado, informó la Presidencia ucraniana en un comunicado.