Irán analiza 13 escenarios para vengar el asesinato de Soleimani

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Irán está analizando hasta 13 escenarios distintos para su venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani, reveló hoy el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Shamjani, quien advirtió que incluso el más leve supondrá una "pesadilla histórica" para Estados Unidos.



"La operación para vengar la sangre del gran héroe de la nación iraní no será única", expresó Shamjani, según informa la agencia de noticias iraní Tasnim.



"Incluso el más flojo de los trece escenarios de venganza será una pesadilla histórica para EEUU", enfatizó, sin entrar en detalles.



"Si las fuerzas estadounidenses no abandonan nuestra región de forma vertical por sus propios pies, entonces nos aseguraremos de que sus cadáveres salgan de forma horizontal", amenazó.



El oficial aseguró que Irán está observando los cuarteles y bases estadounidenses en la región y está informado sobre la cifra de tropas y equipamiento de que disponen, citó la agencia de noticias Europa Press.



"Los estadounidenses saben que son vulnerables, han cambiado su táctica concentrando sus fuerzas y centralizándolas en sus bases", añadió.



Preguntado sobre la eventualidad de que EEUU entable una guerra con Irán, Shamjani resaltó que "esta no es la primera vez que nos enfrentamos a tales estúpidas amenazas de los 'cowboys'".



"Hace 40 años que los estadounidenses están buscando sus intereses perdidos en Irán y buscan la guerra, pero se trata de amenazas vacías. El mensaje de la República Islámica es claro: Estados Unidos ha asesinado a un héroe nacional y no podemos permanecer indiferentes", refirió.



En la misma línea se pronunció hoy el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, teniente general Hosein Salami, quien advirtió que Irán se vengará de forma "dura y decisiva", consignó la agencia de noticias EFE.



Salami se deshizo en elogios a Soleimani, que era el comandante de la Fuerza Quds, encargada de las operaciones fuera de Irán de la Guardia Revolucionaria, entre ellas el apoyo a las milicias chiíes en Irak, al calificarlo de "valiente y leal" y que en la historia nunca ha habido "uno igual que él".



"Su influencia va más allá de las fronteras de Irán y el mundo islámico" y esto lo convirtió en un modelo de resistencia", ponderó.



El poderoso general fue asesinado el pasado viernes en un bombardeo selectivo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Bagdad, en el que también falleció el vicepresidente de la Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes.