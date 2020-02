Irlanda retoma el escrutinio con el partido nacionalista de izquierda Sinn Féin a la cabeza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Irlanda reanudó hoy el conteo de votos de las elecciones legislativas celebradas el sábado cuyo resultado parcial indica que el Sinn Féin (SF), formación considerada durante décadas el brazo político de la organización armada IRA, irrumpió con fuerza en el escenario político del país rompiendo décadas con el histórico bipartidismo.



A las 9 hora local (6 de la Argentina) reabrieron las puertas de las 26 circunscripciones, de un total de 39, para continuar con el conteo de sufragios, informó el periódico Irish Tmews en su versión online.



El conteo parcial indicaba anoche que con 29 de los 160 escaños en juego en la Cámara baja de Dublin (Dáil), el SF se ubica a la cabeza del recuento, seguido por el centrista Fianna Fáil (FF), con 18 escaños, y con 14 el gobernante Fine Gael (FG) del primer ministro, el democristiano Leo Varadkar, según la agencia de noticias EFE.



El recuento de las primeras preferencias de voto confirmó que la asistencia a las urnas fue del 62,9 % y que el Sinn Féin, liderado por Mary Lou McDonald, logró un apoyo del 24,5%, por el 22,2 del FF, el 20,9 del FG, el 7,1 del Partido Verde y el 4,4 del Laborista.



No obstante, será el recuento de las siguientes preferencias el que determine el número exacto de escaños que obtendrá cada partido.



El sistema de transferencia de votos entre aspirantes -procedentes de segundas y posteriores opciones expresadas en la papeleta- beneficia más al FG y el FF que al Sinn Féin, que presentó menos candidatos que sus dos grandes rivales.



El antiguo brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA) resulta menos atractivo para una gran parte del electorado por su relación con el pasado conflicto norirlandés, si bien McDonald, que sustituyó en 2018 al histórico Gerry Adams, representa a una generación sin vínculos con la lucha armada.



Los observadores en la prensa irlandesa estiman que el FF de Martin podría obtener 41 escaños, por 39 del FG y 36 del Sinn Féin (tenía 22), lejos todos ellos de la mayoría absoluta, lo que les obligará a buscar apoyos entre los partidos minoritarios e independientes.



Martin y Varadkar enfatizaron que no contemplan pactar con los republicanos por su pasado violento y sus políticas económicas, que tachan de "populistas" y "radicales", mientras McDonald ya inició contactos con otras formaciones para explorar opciones de gobierno.



La líder nacionalista quiere un Ejecutivo progresista y, aunque no descarta una coalición con democristianos o centristas, dijo que preferiría gobernar sin el apoyo de FG o FF.