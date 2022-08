En el Parque Provincial Ischigualasto está todo listo para inaugurar la Ruta del Arriero, el nuevo atractivo que permitirá que tanto sanjuaninos como turistas disfruten de otra alternativa cuando vayan a este sitio. Para que todos entiendan el valor del mismo, salieron a capacitar a los ciudadanos.

En la mencionada ruta hay piedras con huellas de ganado que datan del año 1850, como así también marcas de pueblos aborígenes. El lugar está al final del parque, por lo que para llegar debieron reconstruir un camino que no se usaba hace más de 40 años. Este trabajo ya lo culminaron, así que sólo faltan detalles para inaugurar el espacio.

“Está listo el camino, está transitable para camionetas. Nos queda sólo el enripiado”, contó a DIARIO HUARPE el director del parque, Emilio Fernández.

Además, buscan hacer unas barreras de contención alrededor de las piedras para que los turistas no puedan tocarlas y modificar los grabados y huellas que hay en ellas. De igual manera, esto no demora mucho tiempo, así que ya están esperando el ok de la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, para cortar la cinta.

Con el objetivo de que los vallistos entiendan la importancia de este atractivo, este jueves dos miembros del Instituto Nacional de Antropología, Mercedes Podestá y María Pía Falchi, comenzaron a capacitarlos.

“Son jornadas de capacitación, sensibilización e información para nuestros guías, guardaparques, prestadores de servicios turísticos, autoridades y comunidad en general para explicarles a qué hacemos referencia cuando hablamos de la Ruta del Arriero”, comentó Fernández.

Lo que buscan estos profesionales es que todos comprendan el valor cultural y científico que tiene este sitio y lo importante que es para la zona por el impacto económico que va a generar. Es que, al ser un producto novedoso en el parque, seguramente va a sumar visitantes.

De qué se trata

A través de ese atractivo buscan contar la historia de la economía argentina y, principalmente, cuyana. Esto es debido a que, cuando los ganaderos arriaban su ganado desde Córdoba cruzaban por Ischigualasto y pasaban por Jáchal para llevarlo a Chile, de esa manera se exportaba en aquel momento la ganadería argentina.

A pesar de que los años pasaron, en esa zona hay bloques de piedras que aún conservan más de 500 marcas del ganado y que pueden ser observadas a simple vista, por lo que quieren que cada una de las personas que arribe al parque pueda verlas. Esto, sumado a la explicación de los guías, cautivará a los ciudadanos debido a la riqueza de la historia de ese lugar.