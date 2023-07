Isco habló tras cinco años de silencio y asegura que Monchi lo agredió

Después de mantener un prolongado silencio desde 2018, Isco Alarcón decidió hablar y contar su historia. Durante los últimos cinco años, el futbolista ha enfrentado grandes desafíos en su carrera, lidiando con noticias falsas y críticas hacia él y su familia, a pesar de la distancia que ha mantenido con los medios y las redes sociales. Durante una entrevista con Marca, reveló su verdad sobre la agresión que recibió por parte de Monchi, director deportivo y exfutbolista español.

En diálogo con el medio antes mencionado, Isco comenzó diciendo: “No he querido entrar al trapo de toda la rumorología y creo que también me he equivocado. Creo que me he equivocado porque la gente tiene que saber de primera mano lo que ha sucedido. Han pasado muchas cosas, muchas cosas que son culpa mía y otras que no tanto. Y bueno, está bien hablar de vez en cuando para quitarme ese peso de encima, esa espinita que llevo dentro y para que la gente sepa bien lo que ha pasado”.

“No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: ‘Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir’. Y ahí entonces hubo un poco de conflicto”, aseveró Alarcón.

El relato de Isco sobre la agresión de Monchi

En cuanto al episodio ocurrido con Monchi, Isco explicó: “Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui. Esto sucedió después de un entrenamiento, camino de los vestuarios”.

“Pues lo primero, apartarle y luego ya los de seguridad nos separaron del todo. Me consta que tanto Monchi como el club estaban pasando por momentos delicados, pero sobrepasar la barrera de la violencia no es algo que podía dejar pasar. Yo estaba contento en el Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelearme un sitio, unas veces le he conseguido, otras veces no, pero bajarme del barco en esta vida, nunca”, sentenció.