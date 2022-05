Islas: “Mi objetivo es sacar a Desamparados de este mal momento”

Luis Islas se convirtió en el nuevo entrenador de Desamparados y con su confirmación en el cargo tiró la primera frase que hace ilusionar a los hinchas puyutanos: “Mi objetivo es sacar a Desamparados de este mal momento”. Es que el Víbora no tuvo un inicio de torneo esperado y con tan sólo un triunfo en seis presentaciones, se encuentra un punto por encima de los equipos que perderían la categoría.

Este martes al mediodía se produjo el último diálogo entre el arquero campeón del mundo en el 86 y el presidente puyutano Juan Valiente, para definir aspectos mínimos pero que formaban parte de la negociación que lo vinculará a Islas con el club hasta 2023.

“Es un equipo que hay que tomarlo rápidamente, para trabajarlo y darle una idea futbolística”, destacó el nuevo entrenador en diálogo con DIARIO HUARPE. A su vez que afirmó que el jueves estará en San Juan para poder asistir el viernes al juego de Desamparados ante Cipolletti (por la fecha 7, desde las 21.30 en cancha de Trinidad). Y un día después asumirá formalmente el cargo que interinamente hoy tiene Guirado y Corzo.

Al momento de examinar la realidad del equipo, remarcó que ya estuvo analizando los partidos anteriores de Desamparados para llegar con una planificación en base a lo que considera le falta al equipo. “Viene de un torneo no muy bueno futbolísticamente, por lo que hay que trabajarlo lo antes posible. Mi objetivo es sacar a Desamparados de este mal momento”, tiró.

Islas llegará sólo, ya que tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE, el resto de su cuerpo técnico es el que viene trabajando actualmente de manera interina con Emanuel Guirado, Juan Corzo, Fabián González (entrenador de arqueros) y Darío Gómez (preparador físico).

Sobre su metodología de trabajo fue directo: “Como entrenador combino lo físico, técnico y táctico que me ha llevado a que los resultados aparezcan y Desamparados debe mejorar en estos tres aspectos”.

Lo que tampoco pudo ocultar el ex arquero de Independiente es su felicidad por llegar a Sportivo y continuar así en el Federal A, ya que su último club fue Sol de Mayo de Viedma. “Desamparados me gusta y me seduce, quería estar en el club y se pudo, ahora hay que trabajarlo al equipo desde lo físico, lo técnico y táctico”, cerró el nuevo DT.

Dato

Desamparados será el quinto equipo en la carrera como DT de Islas, anteriormente condujo a Central Norte de Salta, Racing de Córdoba, Deportivo Español y Sol de Mayo de Viedma.